Ali Abdulhasan Isa Ebrahim Mohamed

Ali Value Trading

Ali Abdulhasan Isa Ebrahim Mohamed
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 892%
XMGlobal-Real 22
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
265
Profit Trade:
205 (77.35%)
Loss Trade:
60 (22.64%)
Best Trade:
55.88 USD
Worst Trade:
-14.74 USD
Profitto lordo:
2 668.77 USD (23 484 721 pips)
Perdita lorda:
-328.74 USD (3 221 995 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (435.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
435.33 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
89.60%
Massimo carico di deposito:
0.55%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
63.78
Long Trade:
253 (95.47%)
Short Trade:
12 (4.53%)
Fattore di profitto:
8.12
Profitto previsto:
8.83 USD
Profitto medio:
13.02 USD
Perdita media:
-5.48 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-35.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.91 USD (6)
Crescita mensile:
3.89%
Previsione annuale:
47.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.20 USD
Massimale:
36.69 USD (2.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.74% (36.69 USD)
Per equità:
7.87% (87.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 261
GOLDmicro 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 2.3K
GOLDmicro 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 20M
GOLDmicro 1.8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.88 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +435.33 USD
Massima perdita consecutiva: -35.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.11 21:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.10 15:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.10 15:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 15:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.10 13:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 13:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 13:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ali Value Trading
50USD al mese
892%
0
0
USD
1.1K
USD
55
0%
265
77%
90%
8.11
8.83
USD
8%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.