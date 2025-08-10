- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
325
Profit Trade:
106 (32.61%)
Loss Trade:
219 (67.38%)
Best Trade:
3.51 USD
Worst Trade:
-1.61 USD
Profitto lordo:
22.81 USD (27 771 pips)
Perdita lorda:
-39.56 USD (47 990 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (0.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
54.64%
Massimo carico di deposito:
65.35%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
174 (53.54%)
Short Trade:
151 (46.46%)
Fattore di profitto:
0.58
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
0.22 USD
Perdita media:
-0.18 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-3.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.83 USD (9)
Crescita mensile:
-52.69%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.26 USD
Massimale:
19.96 USD (96.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.36% (19.96 USD)
Per equità:
12.31% (1.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|108
|EURJPY
|95
|#NDX
|37
|EURUSD
|25
|GBPJPY
|20
|GBPUSD
|18
|USDCHF
|11
|USDCAD
|4
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-2
|EURJPY
|-5
|#NDX
|-6
|EURUSD
|-2
|GBPJPY
|-1
|GBPUSD
|-1
|USDCHF
|-1
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-2.6K
|EURJPY
|-7.6K
|#NDX
|-6.5K
|EURUSD
|-1.5K
|GBPJPY
|-762
|GBPUSD
|-541
|USDCHF
|-515
|USDCAD
|-253
|AUDUSD
|-24
|NZDUSD
|29
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.51 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +0.90 USD
Massima perdita consecutiva: -3.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobal-Cent5
|0.28 × 843
|
FPMarketsLLC-Live4
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-3
|5.47 × 2396
|
ATFXGM8-Live
|9.60 × 5
Multipair orders based on the Fibonacci retracement indicator for several time frames.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-71%
0
0
USD
USD
9
USD
USD
8
87%
325
32%
55%
0.57
-0.05
USD
USD
79%
1:500