SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Forex Fusion
Ridoy Biswas

Forex Fusion

Ridoy Biswas
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
19 (33.92%)
Loss Trade:
37 (66.07%)
Best Trade:
79.82 USD
Worst Trade:
-29.86 USD
Profitto lordo:
387.43 USD (1 068 523 pips)
Perdita lorda:
-327.21 USD (384 919 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (62.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.82 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
71.14%
Massimo carico di deposito:
11.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
22 (39.29%)
Short Trade:
34 (60.71%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
20.39 USD
Perdita media:
-8.84 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-79.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.12 USD (8)
Crescita mensile:
0.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.15 USD
Massimale:
87.81 USD (14.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.83% (87.81 USD)
Per equità:
3.81% (24.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 8
USDCHF 5
XAUUSD 5
GBPUSD 5
EURCHF 5
AUDJPY 4
EURAUD 3
EURJPY 3
AUDCAD 3
AUDCHF 2
EURGBP 2
NZDCHF 2
EURUSD 2
CHFJPY 1
GBPJPY 1
GBPAUD 1
CADCHF 1
GBPNZD 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 116
USDCHF -25
XAUUSD -12
GBPUSD 19
EURCHF -6
AUDJPY 28
EURAUD -28
EURJPY -9
AUDCAD 46
AUDCHF -14
EURGBP -8
NZDCHF 13
EURUSD -7
CHFJPY -15
GBPJPY -6
GBPAUD -8
CADCHF -4
GBPNZD -4
NZDCAD -8
USDCAD -8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 689K
USDCHF -966
XAUUSD -911
GBPUSD 674
EURCHF -217
AUDJPY 575
EURAUD -1.8K
EURJPY -636
AUDCAD 1.4K
AUDCHF -290
EURGBP -178
NZDCHF 498
EURUSD -334
CHFJPY -1.1K
GBPJPY -463
GBPAUD -585
CADCHF -141
GBPNZD -328
NZDCAD -107
USDCAD -344
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.82 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +62.77 USD
Massima perdita consecutiva: -79.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
VantageInternational-Live 20
5.20 × 5
Xlence-Real13
8.69 × 13
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Small profit is better than loss. At first, we need to protect the capital then profit will come must. Forex investment is risky. Only invest those funds you can afford to lose.
Non ci sono recensioni
2025.09.18 22:44
No swaps are charged
2025.09.18 22:44
No swaps are charged
2025.09.18 21:44
No swaps are charged
2025.09.18 21:44
No swaps are charged
2025.09.18 04:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 22:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 21:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 16:23
Share of trading days is too low
2025.08.11 16:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 12:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 12:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 12:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 12:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 12:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Forex Fusion
30USD al mese
11%
0
0
USD
637
USD
7
0%
56
33%
71%
1.18
1.08
USD
13%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.