Nik Muhammed Muhyyiddin

YiddinFX Ema

Nik Muhammed Muhyyiddin
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
154
Profit Trade:
122 (79.22%)
Loss Trade:
32 (20.78%)
Best Trade:
26.97 USD
Worst Trade:
-26.56 USD
Profitto lordo:
375.01 USD (42 194 pips)
Perdita lorda:
-162.32 USD (18 286 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (58.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.88 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
97.89%
Massimo carico di deposito:
5.22%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.40
Long Trade:
101 (65.58%)
Short Trade:
53 (34.42%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
3.07 USD
Perdita media:
-5.07 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-62.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.49 USD (10)
Crescita mensile:
14.15%
Algo trading:
24%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
62.49 USD (5.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.74% (62.49 USD)
Per equità:
14.79% (150.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 42
USDJPY 13
EURJPY 12
GBPUSD 11
EURUSD 10
NZDUSD 10
USDCAD 10
GBPJPY 9
USDCHF 8
NZDJPY 5
EURAUD 4
AUDCHF 4
AUDUSD 3
AUDCAD 3
EURGBP 2
GBPNZD 2
GBPCHF 2
CADCHF 2
EURNZD 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 84
USDJPY 51
EURJPY 19
GBPUSD 32
EURUSD 23
NZDUSD -22
USDCAD 0
GBPJPY 32
USDCHF 25
NZDJPY -35
EURAUD 2
AUDCHF 6
AUDUSD 1
AUDCAD 0
EURGBP 0
GBPNZD 1
GBPCHF 2
CADCHF -8
EURNZD 0
NZDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.2K
USDJPY 7.5K
EURJPY 2.7K
GBPUSD 3.2K
EURUSD 2.3K
NZDUSD -2.2K
USDCAD 22
GBPJPY 4.7K
USDCHF 2K
NZDJPY -5.1K
EURAUD 304
AUDCHF 507
AUDUSD 57
AUDCAD 5
EURGBP 33
GBPNZD 87
GBPCHF 197
CADCHF -608
EURNZD 46
NZDCHF 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.97 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +58.54 USD
Massima perdita consecutiva: -62.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 64
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 98
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
ICMarketsSC-Live05
0.24 × 38
Exness-Real9
0.50 × 14
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 491
ICMarketsSC-Live23
1.37 × 67
RoboForex-Pro-4
1.90 × 78
Exness-Real16
1.91 × 44
RoboForex-Pro
2.63 × 56
FusionMarkets-Live 2
2.79 × 42
FBS-Real-1
2.83 × 105
RoboForex-Pro-5
2.86 × 960
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.97 × 109
Alpari-Pro.ECN
7.33 × 58
XMGlobal-Real 24
14.50 × 2
Weltrade-Live
17.38 × 39
Trade base on EA, low entry and strategy based on weekly and monthly trend
Non ci sono recensioni
2025.08.18 07:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 17:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 16:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 06:28
Share of trading days is too low
2025.08.11 06:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 05:20
Share of trading days is too low
2025.08.11 05:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 11:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 11:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 11:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 11:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 11:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.