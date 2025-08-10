- Crescita
Trade:
154
Profit Trade:
122 (79.22%)
Loss Trade:
32 (20.78%)
Best Trade:
26.97 USD
Worst Trade:
-26.56 USD
Profitto lordo:
375.01 USD (42 194 pips)
Perdita lorda:
-162.32 USD (18 286 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (58.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.88 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
97.89%
Massimo carico di deposito:
5.22%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.40
Long Trade:
101 (65.58%)
Short Trade:
53 (34.42%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
3.07 USD
Perdita media:
-5.07 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-62.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.49 USD (10)
Crescita mensile:
14.15%
Algo trading:
24%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
62.49 USD (5.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.74% (62.49 USD)
Per equità:
14.79% (150.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|USDJPY
|13
|EURJPY
|12
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|10
|NZDUSD
|10
|USDCAD
|10
|GBPJPY
|9
|USDCHF
|8
|NZDJPY
|5
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|3
|EURGBP
|2
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURNZD
|1
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|84
|USDJPY
|51
|EURJPY
|19
|GBPUSD
|32
|EURUSD
|23
|NZDUSD
|-22
|USDCAD
|0
|GBPJPY
|32
|USDCHF
|25
|NZDJPY
|-35
|EURAUD
|2
|AUDCHF
|6
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|0
|EURGBP
|0
|GBPNZD
|1
|GBPCHF
|2
|CADCHF
|-8
|EURNZD
|0
|NZDCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.2K
|USDJPY
|7.5K
|EURJPY
|2.7K
|GBPUSD
|3.2K
|EURUSD
|2.3K
|NZDUSD
|-2.2K
|USDCAD
|22
|GBPJPY
|4.7K
|USDCHF
|2K
|NZDJPY
|-5.1K
|EURAUD
|304
|AUDCHF
|507
|AUDUSD
|57
|AUDCAD
|5
|EURGBP
|33
|GBPNZD
|87
|GBPCHF
|197
|CADCHF
|-608
|EURNZD
|46
|NZDCHF
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 64
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 98
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
ICMarketsSC-Live05
|0.24 × 38
|
Exness-Real9
|0.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 491
|
ICMarketsSC-Live23
|1.37 × 67
|
RoboForex-Pro-4
|1.90 × 78
|
Exness-Real16
|1.91 × 44
|
RoboForex-Pro
|2.63 × 56
|
FusionMarkets-Live 2
|2.79 × 42
|
FBS-Real-1
|2.83 × 105
|
RoboForex-Pro-5
|2.86 × 960
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.97 × 109
|
Alpari-Pro.ECN
|7.33 × 58
|
XMGlobal-Real 24
|14.50 × 2
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
Trade base on EA, low entry and strategy based on weekly and monthly trend
