Antony Manahan

WM Gold Sandman

Antony Manahan
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 14%
VantageInternational-Live 3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
43 (55.84%)
Loss Trade:
34 (44.16%)
Best Trade:
152.40 USD
Worst Trade:
-109.80 USD
Profitto lordo:
3 253.80 USD (32 649 pips)
Perdita lorda:
-2 908.08 USD (29 031 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (604.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
604.60 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
30.30%
Massimo carico di deposito:
63.05%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.57
Long Trade:
45 (58.44%)
Short Trade:
32 (41.56%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
4.49 USD
Profitto medio:
75.67 USD
Perdita media:
-85.53 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-312.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-312.20 USD (3)
Crescita mensile:
6.33%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.80 USD
Massimale:
610.90 USD (23.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.70% (609.90 USD)
Per equità:
7.78% (200.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 346
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 3.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +152.40 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +604.60 USD
Massima perdita consecutiva: -312.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WM Gold Sandman
50USD al mese
14%
0
0
USD
1.8K
USD
7
83%
77
55%
30%
1.11
4.49
USD
24%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.