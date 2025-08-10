- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|230
|BTCUSDm
|25
|ETHUSDm
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|7
|BTCUSDm
|2
|ETHUSDm
|-7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|15K
|BTCUSDm
|45K
|ETHUSDm
|-6.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Questo segnale si concentra sul trading intraday dell’oro (XAUUSD) con un approccio di follow-trend, entrando solo quando la tendenza è chiara, evitando i mercati laterali e puntando a profitti stabili. Attraverso un rigoroso controllo del rischio e della gestione del capitale, miriamo a rendimenti mensili costanti minimizzando il rischio di drawdown. Adatto agli investitori che cercano una crescita costante del capitale senza monitorare frequentemente lo schermo.
Questa strategia di trading è eseguita al 100% manualmente da un trader reale. L’indicazione “AlgoTrading” appare solo perché utilizzo un assistente di trading per piazzare ordini, impostare automaticamente take profit e stop loss e chiudere tutte le posizioni con un clic.
Saldo minimo consigliato: 200 USD, leva 1:500.
Avvertenza sui rischi:
Il trading su Forex e oro comporta un rischio elevato e i profitti non sono garantiti. Allocare i fondi in modo prudente e operare con cautela.
