Bao Ying Guo

GoldenArrow MT5

Bao Ying Guo
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
258
Profit Trade:
154 (59.68%)
Loss Trade:
104 (40.31%)
Best Trade:
30.18 USD
Worst Trade:
-14.88 USD
Profitto lordo:
467.39 USD (718 022 pips)
Perdita lorda:
-465.29 USD (664 738 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (46.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.38 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
28.14%
Massimo carico di deposito:
14.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
118 (45.74%)
Short Trade:
140 (54.26%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
3.04 USD
Perdita media:
-4.47 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-20.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.94 USD (5)
Crescita mensile:
-20.41%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.12 USD
Massimale:
81.49 USD (26.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.53% (72.80 USD)
Per equità:
16.98% (39.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 230
BTCUSDm 25
ETHUSDm 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 7
BTCUSDm 2
ETHUSDm -7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 15K
BTCUSDm 45K
ETHUSDm -6.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.18 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +46.38 USD
Massima perdita consecutiva: -20.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Questo segnale si concentra sul trading intraday dell’oro (XAUUSD) con un approccio di follow-trend, entrando solo quando la tendenza è chiara, evitando i mercati laterali e puntando a profitti stabili. Attraverso un rigoroso controllo del rischio e della gestione del capitale, miriamo a rendimenti mensili costanti minimizzando il rischio di drawdown. Adatto agli investitori che cercano una crescita costante del capitale senza monitorare frequentemente lo schermo.

Questa strategia di trading è eseguita al 100% manualmente da un trader reale. L’indicazione “AlgoTrading” appare solo perché utilizzo un assistente di trading per piazzare ordini, impostare automaticamente take profit e stop loss e chiudere tutte le posizioni con un clic.

Saldo minimo consigliato: 200 USD, leva 1:500.

Avvertenza sui rischi:
Il trading su Forex e oro comporta un rischio elevato e i profitti non sono garantiti. Allocare i fondi in modo prudente e operare con cautela.


