Questo segnale si concentra sul trading intraday dell’oro (XAUUSD) con un approccio di follow-trend, entrando solo quando la tendenza è chiara, evitando i mercati laterali e puntando a profitti stabili. Attraverso un rigoroso controllo del rischio e della gestione del capitale, miriamo a rendimenti mensili costanti minimizzando il rischio di drawdown. Adatto agli investitori che cercano una crescita costante del capitale senza monitorare frequentemente lo schermo.

Questa strategia di trading è eseguita al 100% manualmente da un trader reale. L’indicazione “AlgoTrading” appare solo perché utilizzo un assistente di trading per piazzare ordini, impostare automaticamente take profit e stop loss e chiudere tutte le posizioni con un clic.

Saldo minimo consigliato: 200 USD, leva 1:500.

Avvertenza sui rischi:

Il trading su Forex e oro comporta un rischio elevato e i profitti non sono garantiti. Allocare i fondi in modo prudente e operare con cautela.



