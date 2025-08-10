- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
680
Profit Trade:
340 (50.00%)
Loss Trade:
340 (50.00%)
Best Trade:
177.92 USD
Worst Trade:
-215.04 USD
Profitto lordo:
8 121.29 USD (399 716 pips)
Perdita lorda:
-8 000.97 USD (424 164 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (105.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
265.71 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
38.20%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
340 (50.00%)
Short Trade:
340 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
23.89 USD
Perdita media:
-23.53 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-35.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-331.28 USD (2)
Crescita mensile:
1.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
241.60 USD
Massimale:
467.83 USD (38.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.69% (278.20 USD)
Per equità:
35.42% (355.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|680
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|120
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-25K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +177.92 USD
Worst Trade: -215 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +105.94 USD
Massima perdita consecutiva: -35.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/99489
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99490
Segnale in tempo reale: https://www.mql5.com/en/signals/2325330
