Henry Silva

BTCUSD FireFX

Henry Silva
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 44%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
355
Profit Trade:
276 (77.74%)
Loss Trade:
79 (22.25%)
Best Trade:
134.00 USD
Worst Trade:
-161.78 USD
Profitto lordo:
2 547.66 USD (5 742 852 pips)
Perdita lorda:
-1 201.22 USD (2 223 080 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (201.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
309.83 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
18.10%
Massimo carico di deposito:
93.49%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.34
Long Trade:
287 (80.85%)
Short Trade:
68 (19.15%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
3.79 USD
Profitto medio:
9.23 USD
Perdita media:
-15.21 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-100.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-200.10 USD (2)
Crescita mensile:
45.67%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
309.99 USD (19.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.69% (309.05 USD)
Per equità:
45.19% (302.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 288
XAUUSD 65
US30 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.2K
XAUUSD 132
US30 13
GBPUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 3.4M
XAUUSD 132K
US30 165
GBPUSD -15
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +134.00 USD
Worst Trade: -162 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +201.68 USD
Massima perdita consecutiva: -100.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
BTCUSD, XAUUSD, USTEC


https://social-trading.exness.com/strategy/227762805/a/r4gd71cr?sharer=trader


Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 18:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 05:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.28 11:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 02:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 23:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 18:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 16:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 05:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 22:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
