- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
355
Profit Trade:
276 (77.74%)
Loss Trade:
79 (22.25%)
Best Trade:
134.00 USD
Worst Trade:
-161.78 USD
Profitto lordo:
2 547.66 USD (5 742 852 pips)
Perdita lorda:
-1 201.22 USD (2 223 080 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (201.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
309.83 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
18.10%
Massimo carico di deposito:
93.49%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.34
Long Trade:
287 (80.85%)
Short Trade:
68 (19.15%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
3.79 USD
Profitto medio:
9.23 USD
Perdita media:
-15.21 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-100.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-200.10 USD (2)
Crescita mensile:
45.67%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
309.99 USD (19.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.69% (309.05 USD)
Per equità:
45.19% (302.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|288
|XAUUSD
|65
|US30
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.2K
|XAUUSD
|132
|US30
|13
|GBPUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|3.4M
|XAUUSD
|132K
|US30
|165
|GBPUSD
|-15
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +134.00 USD
Worst Trade: -162 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +201.68 USD
Massima perdita consecutiva: -100.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 17
BTCUSD, XAUUSD, USTEC
https://social-trading.exness.com/strategy/227762805/a/r4gd71cr?sharer=trader
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
44%
0
0
USD
USD
926
USD
USD
8
99%
355
77%
18%
2.12
3.79
USD
USD
45%
1:200