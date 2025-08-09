- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
295
Profit Trade:
204 (69.15%)
Loss Trade:
91 (30.85%)
Best Trade:
372.83 USD
Worst Trade:
-312.00 USD
Profitto lordo:
3 854.50 USD (1 918 281 pips)
Perdita lorda:
-4 393.10 USD (1 721 465 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (53.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
445.14 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
70.15%
Massimo carico di deposito:
18.64%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
179 (60.68%)
Short Trade:
116 (39.32%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-1.83 USD
Profitto medio:
18.89 USD
Perdita media:
-48.28 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-739.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-739.88 USD (4)
Crescita mensile:
-35.81%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
538.60 USD
Massimale:
1 739.80 USD (131.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.93% (656.70 USD)
Per equità:
15.60% (473.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|76
|EURUSD
|21
|EURCHF
|17
|USDCAD
|12
|EURCAD
|12
|EURGBP
|11
|NZDJPY
|10
|EURAUD
|10
|AUDCHF
|10
|GBPUSD
|9
|XAUUSD
|9
|GBPCHF
|9
|NZDCHF
|8
|AUDUSD
|8
|USDCHF
|8
|AUDNZD
|7
|CADCHF
|7
|GBPAUD
|7
|USDJPY
|6
|EURJPY
|6
|AUDCAD
|6
|CHFJPY
|5
|GBPJPY
|5
|AUDJPY
|5
|NZDUSD
|5
|CADJPY
|4
|NZDCAD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|420
|EURUSD
|241
|EURCHF
|11
|USDCAD
|-90
|EURCAD
|16
|EURGBP
|263
|NZDJPY
|-56
|EURAUD
|-4
|AUDCHF
|-116
|GBPUSD
|-379
|XAUUSD
|-313
|GBPCHF
|-336
|NZDCHF
|26
|AUDUSD
|-174
|USDCHF
|13
|AUDNZD
|4
|CADCHF
|39
|GBPAUD
|-143
|USDJPY
|21
|EURJPY
|14
|AUDCAD
|167
|CHFJPY
|57
|GBPJPY
|-129
|AUDJPY
|-26
|NZDUSD
|-87
|CADJPY
|18
|NZDCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|197K
|EURUSD
|3.3K
|EURCHF
|-415
|USDCAD
|415
|EURCAD
|994
|EURGBP
|940
|NZDJPY
|-319
|EURAUD
|-404
|AUDCHF
|-720
|GBPUSD
|-1.4K
|XAUUSD
|-626
|GBPCHF
|-1.2K
|NZDCHF
|142
|AUDUSD
|-258
|USDCHF
|-335
|AUDNZD
|-179
|CADCHF
|138
|GBPAUD
|-1.4K
|USDJPY
|357
|EURJPY
|-428
|AUDCAD
|1.7K
|CHFJPY
|490
|GBPJPY
|34
|AUDJPY
|-482
|NZDUSD
|-44
|CADJPY
|-324
|NZDCAD
|307
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +372.83 USD
Worst Trade: -312 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +53.94 USD
Massima perdita consecutiva: -739.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 5
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Fyntura-Live
|0.00 × 33
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 53
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.03 × 64
|
BlackBullMarkets-Live
|0.04 × 23
|
RoboForex-ECN-2
|0.04 × 45
|
ICMarketsSC-Live07
|0.06 × 124
|
Tickmill-Live10
|0.11 × 37
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
Get the opportunity in forex trading with us. We use SGT trading system, with measured Target Profit (TP) and Stop Loss (SL).
May money always be with us.
Happy trading.
