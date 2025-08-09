SegnaliSezioni
David Budiman

SGTrader

David Budiman
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 36 USD al mese
crescita dal 2025 15%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
295
Profit Trade:
204 (69.15%)
Loss Trade:
91 (30.85%)
Best Trade:
372.83 USD
Worst Trade:
-312.00 USD
Profitto lordo:
3 854.50 USD (1 918 281 pips)
Perdita lorda:
-4 393.10 USD (1 721 465 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (53.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
445.14 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
70.15%
Massimo carico di deposito:
18.64%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
179 (60.68%)
Short Trade:
116 (39.32%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-1.83 USD
Profitto medio:
18.89 USD
Perdita media:
-48.28 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-739.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-739.88 USD (4)
Crescita mensile:
-35.81%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
538.60 USD
Massimale:
1 739.80 USD (131.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.93% (656.70 USD)
Per equità:
15.60% (473.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 76
EURUSD 21
EURCHF 17
USDCAD 12
EURCAD 12
EURGBP 11
NZDJPY 10
EURAUD 10
AUDCHF 10
GBPUSD 9
XAUUSD 9
GBPCHF 9
NZDCHF 8
AUDUSD 8
USDCHF 8
AUDNZD 7
CADCHF 7
GBPAUD 7
USDJPY 6
EURJPY 6
AUDCAD 6
CHFJPY 5
GBPJPY 5
AUDJPY 5
NZDUSD 5
CADJPY 4
NZDCAD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 420
EURUSD 241
EURCHF 11
USDCAD -90
EURCAD 16
EURGBP 263
NZDJPY -56
EURAUD -4
AUDCHF -116
GBPUSD -379
XAUUSD -313
GBPCHF -336
NZDCHF 26
AUDUSD -174
USDCHF 13
AUDNZD 4
CADCHF 39
GBPAUD -143
USDJPY 21
EURJPY 14
AUDCAD 167
CHFJPY 57
GBPJPY -129
AUDJPY -26
NZDUSD -87
CADJPY 18
NZDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 197K
EURUSD 3.3K
EURCHF -415
USDCAD 415
EURCAD 994
EURGBP 940
NZDJPY -319
EURAUD -404
AUDCHF -720
GBPUSD -1.4K
XAUUSD -626
GBPCHF -1.2K
NZDCHF 142
AUDUSD -258
USDCHF -335
AUDNZD -179
CADCHF 138
GBPAUD -1.4K
USDJPY 357
EURJPY -428
AUDCAD 1.7K
CHFJPY 490
GBPJPY 34
AUDJPY -482
NZDUSD -44
CADJPY -324
NZDCAD 307
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +372.83 USD
Worst Trade: -312 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +53.94 USD
Massima perdita consecutiva: -739.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Tickmill02-Live
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 5
KeyToMarkets-Live
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 1
Fyntura-Live
0.00 × 33
Longhorn-Real2
0.00 × 53
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.03 × 64
BlackBullMarkets-Live
0.04 × 23
RoboForex-ECN-2
0.04 × 45
ICMarketsSC-Live07
0.06 × 124
Tickmill-Live10
0.11 × 37
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
45 più
Get the opportunity in forex trading with us. We use SGT trading system, with measured Target Profit (TP) and Stop Loss (SL).

May money always be with us.

Happy trading.

Non ci sono recensioni
2025.08.20 02:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 00:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 05:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.09 20:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.09 20:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.09 19:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SGTrader
36USD al mese
15%
0
0
USD
2.4K
USD
17
87%
295
69%
70%
0.87
-1.83
USD
43%
1:500
Copia

