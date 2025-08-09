SegnaliSezioni
Suzhou Xuyou Network Technology Co., Ltd.

YangxuDG1

Suzhou Xuyou Network Technology Co., Ltd.
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 78%
DecodeGlobal-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 226
Profit Trade:
1 937 (87.01%)
Loss Trade:
289 (12.98%)
Best Trade:
42.65 USD
Worst Trade:
-54.90 USD
Profitto lordo:
8 558.07 USD (513 054 pips)
Perdita lorda:
-2 587.81 USD (85 320 pips)
Vincite massime consecutive:
774 (1 588.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 588.44 USD (774)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
59.22%
Massimo carico di deposito:
6.63%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
686
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.97
Long Trade:
544 (24.44%)
Short Trade:
1 682 (75.56%)
Fattore di profitto:
3.31
Profitto previsto:
2.68 USD
Profitto medio:
4.42 USD
Perdita media:
-8.95 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-204.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-278.10 USD (9)
Crescita mensile:
29.01%
Previsione annuale:
348.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.04 USD
Massimale:
460.41 USD (16.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.29% (460.41 USD)
Per equità:
22.10% (2 316.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 1391
EURUSD 388
XAUUSD 196
USDJPY 127
GBPUSD 58
USDCAD 34
NZDUSD 32
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 4.2K
EURUSD -99
XAUUSD 33
USDJPY 1K
GBPUSD 835
USDCAD -53
NZDUSD -16
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 296K
EURUSD 7.4K
XAUUSD 17K
USDJPY 70K
GBPUSD 42K
USDCAD -3.7K
NZDUSD -773
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.65 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 774
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 588.44 USD
Massima perdita consecutiva: -204.12 USD

这个策略是按照 每日4条目标价位设定 开单价格止损价格以及目标位 第二目标位，进行交易的 量化ea 
2025.09.18 01:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 06:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 02:18
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 05:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 21:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 21:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 06:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 23:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.09 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
