- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 226
Profit Trade:
1 937 (87.01%)
Loss Trade:
289 (12.98%)
Best Trade:
42.65 USD
Worst Trade:
-54.90 USD
Profitto lordo:
8 558.07 USD (513 054 pips)
Perdita lorda:
-2 587.81 USD (85 320 pips)
Vincite massime consecutive:
774 (1 588.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 588.44 USD (774)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
59.22%
Massimo carico di deposito:
6.63%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
686
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.97
Long Trade:
544 (24.44%)
Short Trade:
1 682 (75.56%)
Fattore di profitto:
3.31
Profitto previsto:
2.68 USD
Profitto medio:
4.42 USD
Perdita media:
-8.95 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-204.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-278.10 USD (9)
Crescita mensile:
29.01%
Previsione annuale:
348.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.04 USD
Massimale:
460.41 USD (16.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.29% (460.41 USD)
Per equità:
22.10% (2 316.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|1391
|EURUSD
|388
|XAUUSD
|196
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|58
|USDCAD
|34
|NZDUSD
|32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|4.2K
|EURUSD
|-99
|XAUUSD
|33
|USDJPY
|1K
|GBPUSD
|835
|USDCAD
|-53
|NZDUSD
|-16
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|296K
|EURUSD
|7.4K
|XAUUSD
|17K
|USDJPY
|70K
|GBPUSD
|42K
|USDCAD
|-3.7K
|NZDUSD
|-773
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +42.65 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 774
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 588.44 USD
Massima perdita consecutiva: -204.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DecodeGlobal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
这个策略是按照 每日4条目标价位设定 开单价格止损价格以及目标位 第二目标位，进行交易的 量化ea
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
60USD al mese
78%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
20
99%
2 226
87%
59%
3.30
2.68
USD
USD
22%
1:500