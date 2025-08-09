- Crescita
Trade:
365
Profit Trade:
320 (87.67%)
Loss Trade:
45 (12.33%)
Best Trade:
41.05 USD
Worst Trade:
-39.89 USD
Profitto lordo:
1 287.59 USD (34 486 pips)
Perdita lorda:
-533.08 USD (11 861 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (87.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.03 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
95.37%
Massimo carico di deposito:
116.86%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
9.88
Long Trade:
175 (47.95%)
Short Trade:
190 (52.05%)
Fattore di profitto:
2.42
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
4.02 USD
Perdita media:
-11.85 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-76.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.33 USD (6)
Crescita mensile:
34.17%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
76.33 USD (8.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.03% (76.33 USD)
Per equità:
48.27% (832.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|60
|USDCHF
|56
|GBPUSD
|42
|AUDUSD
|41
|GBPCHF
|39
|USDCAD
|38
|AUDCAD
|36
|AUDCHF
|27
|NZDUSD
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|126
|USDCHF
|156
|GBPUSD
|83
|AUDUSD
|88
|GBPCHF
|113
|USDCAD
|54
|AUDCAD
|21
|AUDCHF
|64
|NZDUSD
|49
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.9K
|USDCHF
|3.4K
|GBPUSD
|3.2K
|AUDUSD
|2.6K
|GBPCHF
|2.4K
|USDCAD
|2.4K
|AUDCAD
|1.6K
|AUDCHF
|1.6K
|NZDUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.05 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +87.80 USD
Massima perdita consecutiva: -76.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.38 × 8
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.82 × 7712
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|1.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.16 × 252
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.58 × 24
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.86 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|4.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|4.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|4.50 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|9.22 × 9
|
RoboForex-ProCent-3
|12.60 × 10
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
136%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
8
98%
365
87%
95%
2.41
2.07
USD
USD
48%
1:100