Ivan Nauros

BotNL

Ivan Nauros
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 136%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
365
Profit Trade:
320 (87.67%)
Loss Trade:
45 (12.33%)
Best Trade:
41.05 USD
Worst Trade:
-39.89 USD
Profitto lordo:
1 287.59 USD (34 486 pips)
Perdita lorda:
-533.08 USD (11 861 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (87.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.03 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
95.37%
Massimo carico di deposito:
116.86%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
9.88
Long Trade:
175 (47.95%)
Short Trade:
190 (52.05%)
Fattore di profitto:
2.42
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
4.02 USD
Perdita media:
-11.85 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-76.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.33 USD (6)
Crescita mensile:
34.17%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
76.33 USD (8.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.03% (76.33 USD)
Per equità:
48.27% (832.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 60
USDCHF 56
GBPUSD 42
AUDUSD 41
GBPCHF 39
USDCAD 38
AUDCAD 36
AUDCHF 27
NZDUSD 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 126
USDCHF 156
GBPUSD 83
AUDUSD 88
GBPCHF 113
USDCAD 54
AUDCAD 21
AUDCHF 64
NZDUSD 49
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.9K
USDCHF 3.4K
GBPUSD 3.2K
AUDUSD 2.6K
GBPCHF 2.4K
USDCAD 2.4K
AUDCAD 1.6K
AUDCHF 1.6K
NZDUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.05 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +87.80 USD
Massima perdita consecutiva: -76.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.38 × 8
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.82 × 7712
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.16 × 252
AdmiralMarkets-Live3
3.58 × 24
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
BlueberryMarkets-Live
4.00 × 2
VantageInternational-Live 12
4.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
4.50 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
9.22 × 9
RoboForex-ProCent-3
12.60 × 10
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 18:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 03:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 11:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 11:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 15:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.09 09:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.09 09:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
