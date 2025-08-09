SegnaliSezioni
Thien Loc Tran

Leopard 01

Thien Loc Tran
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 140%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 360
Profit Trade:
927 (68.16%)
Loss Trade:
433 (31.84%)
Best Trade:
209.62 USD
Worst Trade:
-278.27 USD
Profitto lordo:
5 735.37 USD (12 532 881 pips)
Perdita lorda:
-5 151.41 USD (12 735 198 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (119.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
405.86 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
46.59%
Massimo carico di deposito:
42.91%
Ultimo trade:
23 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
1 117 (82.13%)
Short Trade:
243 (17.87%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
6.19 USD
Perdita media:
-11.90 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-562.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-789.24 USD (5)
Crescita mensile:
-48.57%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 601.38 USD (58.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.73% (1 601.38 USD)
Per equità:
77.85% (2 187.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 592
BTCUSDm 496
USDCADm 162
US500m 85
USOILm 18
GBPUSDm 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 1K
BTCUSDm -714
USDCADm 167
US500m 95
USOILm 20
GBPUSDm 14
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 783K
BTCUSDm -1.3M
USDCADm 7K
US500m 323K
USOILm 2.5K
GBPUSDm 390
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +209.62 USD
Worst Trade: -278 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +119.58 USD
Massima perdita consecutiva: -562.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Trading with AI and EA.
2025.09.09 23:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 06:37
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 14:04
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 12:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 09:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 07:54
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Leopard 01
30USD al mese
140%
0
0
USD
52
USD
21
6%
1 360
68%
47%
1.11
0.43
USD
78%
1:200
Copia

