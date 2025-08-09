SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RafAsset Custom Averages Breakout
Rafael Rodrigues Viana E Silva

RafAsset Custom Averages Breakout

Rafael Rodrigues Viana E Silva
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 -47%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
21 (36.20%)
Loss Trade:
37 (63.79%)
Best Trade:
30.48 USD
Worst Trade:
-22.05 USD
Profitto lordo:
392.74 USD (21 154 pips)
Perdita lorda:
-486.58 USD (26 659 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (60.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.24 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
10.28%
Massimo carico di deposito:
30.88%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.64
Long Trade:
32 (55.17%)
Short Trade:
26 (44.83%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-1.62 USD
Profitto medio:
18.70 USD
Perdita media:
-13.15 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-127.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-127.59 USD (6)
Crescita mensile:
-45.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.84 USD
Massimale:
146.21 USD (57.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.93% (146.21 USD)
Per equità:
17.01% (25.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# -94
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# -5.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.48 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +60.24 USD
Massima perdita consecutiva: -127.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.12 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 04:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 03:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 02:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.31 23:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 02:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.09 04:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.09 04:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

