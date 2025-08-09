- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 474
Profit Trade:
1 144 (77.61%)
Loss Trade:
330 (22.39%)
Best Trade:
24.84 USD
Worst Trade:
-13.58 USD
Profitto lordo:
3 356.39 USD (429 379 pips)
Perdita lorda:
-820.80 USD (104 772 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (135.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.75 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
13.00%
Massimo carico di deposito:
1.80%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
19.73
Long Trade:
651 (44.17%)
Short Trade:
823 (55.83%)
Fattore di profitto:
4.09
Profitto previsto:
1.72 USD
Profitto medio:
2.93 USD
Perdita media:
-2.49 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-115.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-115.27 USD (14)
Crescita mensile:
1.67%
Previsione annuale:
20.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
128.50 USD (2.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.90% (128.50 USD)
Per equità:
1.72% (74.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|321
|GBPJPY
|201
|CHFJPY
|199
|GBPUSD
|120
|EURUSD
|112
|EURJPY
|95
|GBPCAD
|88
|EURCAD
|73
|AUDJPY
|52
|CADJPY
|50
|USDCHF
|44
|NZDJPY
|37
|GBPCHF
|26
|USDCAD
|16
|NZDCAD
|15
|AUDUSD
|11
|AUDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|EURCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|369
|GBPJPY
|540
|CHFJPY
|245
|GBPUSD
|275
|EURUSD
|146
|EURJPY
|240
|GBPCAD
|93
|EURCAD
|106
|AUDJPY
|95
|CADJPY
|80
|USDCHF
|110
|NZDJPY
|117
|GBPCHF
|66
|USDCAD
|0
|NZDCAD
|14
|AUDUSD
|27
|AUDCAD
|13
|NZDUSD
|1
|EURCHF
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|52K
|GBPJPY
|76K
|CHFJPY
|36K
|GBPUSD
|25K
|EURUSD
|15K
|EURJPY
|35K
|GBPCAD
|12K
|EURCAD
|15K
|AUDJPY
|14K
|CADJPY
|11K
|USDCHF
|8.5K
|NZDJPY
|13K
|GBPCHF
|4.9K
|USDCAD
|21
|NZDCAD
|1.9K
|AUDUSD
|2.6K
|AUDCAD
|1.8K
|NZDUSD
|183
|EURCHF
|20
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.84 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +135.75 USD
Massima perdita consecutiva: -115.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HTFXVULTD-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
Trend trading, more than 3 times a year, follow me and I won't let you down!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
127%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
24
100%
1 474
77%
13%
4.08
1.72
USD
USD
3%
1:500