SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MT4002
Xiao Yong Wang

MT4002

Xiao Yong Wang
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 127%
HTFXVULTD-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 474
Profit Trade:
1 144 (77.61%)
Loss Trade:
330 (22.39%)
Best Trade:
24.84 USD
Worst Trade:
-13.58 USD
Profitto lordo:
3 356.39 USD (429 379 pips)
Perdita lorda:
-820.80 USD (104 772 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (135.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.75 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
13.00%
Massimo carico di deposito:
1.80%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
19.73
Long Trade:
651 (44.17%)
Short Trade:
823 (55.83%)
Fattore di profitto:
4.09
Profitto previsto:
1.72 USD
Profitto medio:
2.93 USD
Perdita media:
-2.49 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-115.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-115.27 USD (14)
Crescita mensile:
1.67%
Previsione annuale:
20.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
128.50 USD (2.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.90% (128.50 USD)
Per equità:
1.72% (74.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 321
GBPJPY 201
CHFJPY 199
GBPUSD 120
EURUSD 112
EURJPY 95
GBPCAD 88
EURCAD 73
AUDJPY 52
CADJPY 50
USDCHF 44
NZDJPY 37
GBPCHF 26
USDCAD 16
NZDCAD 15
AUDUSD 11
AUDCAD 6
NZDUSD 6
EURCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 369
GBPJPY 540
CHFJPY 245
GBPUSD 275
EURUSD 146
EURJPY 240
GBPCAD 93
EURCAD 106
AUDJPY 95
CADJPY 80
USDCHF 110
NZDJPY 117
GBPCHF 66
USDCAD 0
NZDCAD 14
AUDUSD 27
AUDCAD 13
NZDUSD 1
EURCHF 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 52K
GBPJPY 76K
CHFJPY 36K
GBPUSD 25K
EURUSD 15K
EURJPY 35K
GBPCAD 12K
EURCAD 15K
AUDJPY 14K
CADJPY 11K
USDCHF 8.5K
NZDJPY 13K
GBPCHF 4.9K
USDCAD 21
NZDCAD 1.9K
AUDUSD 2.6K
AUDCAD 1.8K
NZDUSD 183
EURCHF 20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.84 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +135.75 USD
Massima perdita consecutiva: -115.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HTFXVULTD-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live09
0.00 × 6
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trend trading, more than 3 times a year, follow me and I won't let you down!


Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 00:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 12:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MT4002
30USD al mese
127%
0
0
USD
4.5K
USD
24
100%
1 474
77%
13%
4.08
1.72
USD
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.