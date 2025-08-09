- Crescita
Trade:
744
Profit Trade:
546 (73.38%)
Loss Trade:
198 (26.61%)
Best Trade:
12 866.43 USD
Worst Trade:
-19 869.85 USD
Profitto lordo:
349 655.10 USD (3 201 923 pips)
Perdita lorda:
-184 049.09 USD (1 272 956 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (30 405.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30 405.01 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
13.18%
Massimo carico di deposito:
76.07%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.28
Long Trade:
488 (65.59%)
Short Trade:
256 (34.41%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
222.59 USD
Profitto medio:
640.39 USD
Perdita media:
-929.54 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-6 205.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19 869.85 USD (1)
Crescita mensile:
35.59%
Previsione annuale:
431.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 726.50 USD
Massimale:
20 001.42 USD (11.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.74% (20 001.42 USD)
Per equità:
24.20% (31 236.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|634
|BTCUSD
|33
|EURUSD
|30
|UT100
|18
|XAGUSD
|14
|US30
|4
|USOIL
|3
|ETHUSD
|3
|JP225
|2
|USDJPY
|1
|DE30
|1
|CHINA50
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|140K
|BTCUSD
|12K
|EURUSD
|8.9K
|UT100
|5.4K
|XAGUSD
|-5.8K
|US30
|1.5K
|USOIL
|-872
|ETHUSD
|-311
|JP225
|1.5K
|USDJPY
|91
|DE30
|2.5K
|CHINA50
|140
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|63K
|BTCUSD
|1.8M
|EURUSD
|2.2K
|UT100
|49K
|XAGUSD
|490
|US30
|14K
|USOIL
|-861
|ETHUSD
|-20K
|JP225
|22K
|USDJPY
|26
|DE30
|22K
|CHINA50
|2.8K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12 866.43 USD
Worst Trade: -19 870 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +30 405.01 USD
Massima perdita consecutiva: -6 205.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HTFXVULTD-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Tickmill-Live09
|2.30 × 56
Trend trading, more than 3 times a year, follow me and I won't let you down!
Non ci sono recensioni
