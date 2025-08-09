SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MT4001
Xiao Yong Wang

MT4001

Xiao Yong Wang
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
1 / 3.1K USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 439%
HTFXVULTD-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
744
Profit Trade:
546 (73.38%)
Loss Trade:
198 (26.61%)
Best Trade:
12 866.43 USD
Worst Trade:
-19 869.85 USD
Profitto lordo:
349 655.10 USD (3 201 923 pips)
Perdita lorda:
-184 049.09 USD (1 272 956 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (30 405.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30 405.01 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
13.18%
Massimo carico di deposito:
76.07%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.28
Long Trade:
488 (65.59%)
Short Trade:
256 (34.41%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
222.59 USD
Profitto medio:
640.39 USD
Perdita media:
-929.54 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-6 205.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19 869.85 USD (1)
Crescita mensile:
35.59%
Previsione annuale:
431.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 726.50 USD
Massimale:
20 001.42 USD (11.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.74% (20 001.42 USD)
Per equità:
24.20% (31 236.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 634
BTCUSD 33
EURUSD 30
UT100 18
XAGUSD 14
US30 4
USOIL 3
ETHUSD 3
JP225 2
USDJPY 1
DE30 1
CHINA50 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 140K
BTCUSD 12K
EURUSD 8.9K
UT100 5.4K
XAGUSD -5.8K
US30 1.5K
USOIL -872
ETHUSD -311
JP225 1.5K
USDJPY 91
DE30 2.5K
CHINA50 140
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 63K
BTCUSD 1.8M
EURUSD 2.2K
UT100 49K
XAGUSD 490
US30 14K
USOIL -861
ETHUSD -20K
JP225 22K
USDJPY 26
DE30 22K
CHINA50 2.8K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12 866.43 USD
Worst Trade: -19 870 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +30 405.01 USD
Massima perdita consecutiva: -6 205.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HTFXVULTD-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live09
2.30 × 56
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trend trading, more than 3 times a year, follow me and I won't let you down!


Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 10:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 19:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MT4001
200USD al mese
439%
1
3.1K
USD
156K
USD
25
0%
744
73%
13%
1.89
222.59
USD
24%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.