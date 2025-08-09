- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 394
Profit Trade:
1 700 (71.01%)
Loss Trade:
694 (28.99%)
Best Trade:
117.72 USD
Worst Trade:
-24.57 USD
Profitto lordo:
4 202.16 USD (253 477 pips)
Perdita lorda:
-2 076.97 USD (212 582 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (20.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.55 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.47%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
145
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
13.79
Long Trade:
1 220 (50.96%)
Short Trade:
1 174 (49.04%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
2.47 USD
Perdita media:
-2.99 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-54.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.71 USD (7)
Crescita mensile:
14.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
154.06 USD (3.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.12% (154.06 USD)
Per equità:
21.34% (1 011.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|866
|EURJPYm
|678
|GBPJPYm
|616
|GBPUSDm
|234
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYm
|655
|EURJPYm
|671
|GBPJPYm
|585
|GBPUSDm
|214
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYm
|18K
|EURJPYm
|4.9K
|GBPJPYm
|18K
|GBPUSDm
|-91
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +117.72 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +20.70 USD
Massima perdita consecutiva: -54.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
MT5
Full Automated Trading using AFSID trading Central Pro-X
More Information Visit AFSID Group International.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
499USD al mese
54%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
9
100%
2 394
71%
100%
2.02
0.89
USD
USD
21%
1:500