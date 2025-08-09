SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AFSID trading Central Pro X
Revano Azka Akhmad

AFSID trading Central Pro X

Revano Azka Akhmad
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 499 USD al mese
crescita dal 2025 54%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 394
Profit Trade:
1 700 (71.01%)
Loss Trade:
694 (28.99%)
Best Trade:
117.72 USD
Worst Trade:
-24.57 USD
Profitto lordo:
4 202.16 USD (253 477 pips)
Perdita lorda:
-2 076.97 USD (212 582 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (20.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.55 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.47%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
145
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
13.79
Long Trade:
1 220 (50.96%)
Short Trade:
1 174 (49.04%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
2.47 USD
Perdita media:
-2.99 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-54.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.71 USD (7)
Crescita mensile:
14.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
154.06 USD (3.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.12% (154.06 USD)
Per equità:
21.34% (1 011.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYm 866
EURJPYm 678
GBPJPYm 616
GBPUSDm 234
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYm 655
EURJPYm 671
GBPJPYm 585
GBPUSDm 214
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYm 18K
EURJPYm 4.9K
GBPJPYm 18K
GBPUSDm -91
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +117.72 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +20.70 USD
Massima perdita consecutiva: -54.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

MT5
Full Automated Trading using AFSID trading Central Pro-X

More Information Visit AFSID Group International.

Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 09:40
No swaps are charged on the signal account
2025.08.09 00:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.09 00:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
