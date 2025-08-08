- Crescita
Trade:
738
Profit Trade:
305 (41.32%)
Loss Trade:
433 (58.67%)
Best Trade:
10.73 USD
Worst Trade:
-5.02 USD
Profitto lordo:
355.37 USD (2 112 410 pips)
Perdita lorda:
-297.91 USD (190 693 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (9.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.48 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
16.64%
Massimo carico di deposito:
117.88%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
342 (46.34%)
Short Trade:
396 (53.66%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
1.17 USD
Perdita media:
-0.69 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-26.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.03 USD (15)
Crescita mensile:
-0.73%
Previsione annuale:
-8.90%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.56 USD
Massimale:
47.63 USD (33.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.92% (47.63 USD)
Per equità:
5.09% (6.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500m
|691
|XAUUSDm
|32
|US30m
|5
|EURUSDm
|3
|US30_x10m
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500m
|36
|XAUUSDm
|18
|US30m
|1
|EURUSDm
|0
|US30_x10m
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500m
|5.3K
|XAUUSDm
|3.8K
|US30m
|-947
|EURUSDm
|-28
|US30_x10m
|7
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.73 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +9.39 USD
Massima perdita consecutiva: -26.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
minimo $100 , en cuenta estandar de exness
