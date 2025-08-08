SegnaliSezioni
Allan Igdalias Gonzalez Atencio

AGA US500

Allan Igdalias Gonzalez Atencio
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 80%
Exness-MT5Real11
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
738
Profit Trade:
305 (41.32%)
Loss Trade:
433 (58.67%)
Best Trade:
10.73 USD
Worst Trade:
-5.02 USD
Profitto lordo:
355.37 USD (2 112 410 pips)
Perdita lorda:
-297.91 USD (190 693 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (9.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.48 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
16.64%
Massimo carico di deposito:
117.88%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
342 (46.34%)
Short Trade:
396 (53.66%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
1.17 USD
Perdita media:
-0.69 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-26.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.03 USD (15)
Crescita mensile:
-0.73%
Previsione annuale:
-8.90%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.56 USD
Massimale:
47.63 USD (33.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.92% (47.63 USD)
Per equità:
5.09% (6.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500m 691
XAUUSDm 32
US30m 5
EURUSDm 3
US30_x10m 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500m 36
XAUUSDm 18
US30m 1
EURUSDm 0
US30_x10m 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500m 5.3K
XAUUSDm 3.8K
US30m -947
EURUSDm -28
US30_x10m 7
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.73 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +9.39 USD
Massima perdita consecutiva: -26.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 00:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 00:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 18:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.19 19:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.19 19:32
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.08.19 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 21:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.14 21:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.14 20:32 2025.08.14 20:32:25  

minimo $100 , en cuenta estandar de exness

2025.08.08 22:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
