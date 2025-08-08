- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
20 (66.66%)
Loss Trade:
10 (33.33%)
Best Trade:
66.15 USD
Worst Trade:
-29.13 USD
Profitto lordo:
254.99 USD (4 680 pips)
Perdita lorda:
-124.33 USD (3 021 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (41.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.01 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
57.32%
Massimo carico di deposito:
5.07%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
4 (13.33%)
Short Trade:
26 (86.67%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
4.36 USD
Profitto medio:
12.75 USD
Perdita media:
-12.43 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-89.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.69 USD (4)
Crescita mensile:
4.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
89.69 USD (3.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.48% (89.69 USD)
Per equità:
15.00% (380.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|13
|AUDNZD
|12
|NZDCAD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|70
|AUDNZD
|35
|NZDCAD
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|358
|AUDNZD
|721
|NZDCAD
|580
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.15 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +41.74 USD
Massima perdita consecutiva: -89.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 20
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
VantageFX-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.15 × 81
|
FBS-Real-10
|0.18 × 11
|
RoboForex-ECN-2
|0.21 × 80
|
FBS-Real-12
|0.27 × 313
|
ICMarkets-Live15
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.36 × 286
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 577
|
FBS-Real-4
|0.63 × 174
|
FBS-Real-2
|0.69 × 62
|
FBS-Real-5
|0.73 × 60
|
FBS-Real-9
|0.73 × 15
|
Darwinex-Live
|0.77 × 100
|
FBS-Real-7
|0.83 × 175
|
ICMarketsSC-Live32
|0.84 × 44
|
ICMarketsSC-Live25
|0.84 × 808
