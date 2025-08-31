SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Twin Spark AI
Gampala Sasi Balaji

Twin Spark AI

Gampala Sasi Balaji
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 33%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
407
Profit Trade:
290 (71.25%)
Loss Trade:
117 (28.75%)
Best Trade:
12.04 USD
Worst Trade:
-26.22 USD
Profitto lordo:
775.98 USD (1 126 412 pips)
Perdita lorda:
-680.08 USD (1 055 115 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (41.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.51 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
18.91%
Massimo carico di deposito:
51.71%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
276 (67.81%)
Short Trade:
131 (32.19%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
2.68 USD
Perdita media:
-5.81 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-68.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-68.00 USD (9)
Crescita mensile:
9.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
81.00 USD
Massimale:
92.71 USD (43.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.09% (81.00 USD)
Per equità:
12.32% (37.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 281
BTCUSDm 46
EURUSDm 20
USDCADm 13
USDJPYm 13
USDCHFm 9
USOILm 5
AUDUSDm 5
GBPJPYm 4
NZDUSDm 2
EURAUDm 2
USTECm 2
US30m 2
EURCHFm 1
EURGBPm 1
ETHUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 65
BTCUSDm 28
EURUSDm 41
USDCADm -20
USDJPYm 20
USDCHFm -28
USOILm -15
AUDUSDm 0
GBPJPYm 2
NZDUSDm 2
EURAUDm -1
USTECm 1
US30m 0
EURCHFm 0
EURGBPm 0
ETHUSDm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 43K
BTCUSDm 19K
EURUSDm 2.3K
USDCADm -805
USDJPYm 1.1K
USDCHFm -568
USOILm -936
AUDUSDm 27
GBPJPYm 140
NZDUSDm 127
EURAUDm -88
USTECm 7.2K
US30m -245
EURCHFm 31
EURGBPm -29
ETHUSDm 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.04 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +41.61 USD
Massima perdita consecutiva: -68.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Recommendation:
Minimum balance to be maintained daily to follow this signal: 100USD

Here's my trading methodology for XAUUSD:
 * 🎯 Asset: XAU/USD (Gold)
 * 📈 Strategy: Classic Price Action - Break & Retest of Key Market Structure.
 * 📊 Confirmation: Volume analysis to filter out false signals and confirm momentum.
 * 🧠 Execution: A unique hybrid approach.
   * Algo-Assisted Entries: An algorithm may open positions based on my strict criteria.
   * 100% Manual Management: I personally manage and close every trade, ensuring decisions are based on real-time market conditions, not rigid code.
 * Transparency: No black-box strategies. My approach is logical and easy to follow.
Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 01:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 01:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 17:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.08 17:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.08 17:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Twin Spark AI
30USD al mese
33%
0
0
USD
200
USD
9
0%
407
71%
19%
1.14
0.24
USD
38%
1:500
