- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
407
Profit Trade:
290 (71.25%)
Loss Trade:
117 (28.75%)
Best Trade:
12.04 USD
Worst Trade:
-26.22 USD
Profitto lordo:
775.98 USD (1 126 412 pips)
Perdita lorda:
-680.08 USD (1 055 115 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (41.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.51 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
18.91%
Massimo carico di deposito:
51.71%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
276 (67.81%)
Short Trade:
131 (32.19%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
2.68 USD
Perdita media:
-5.81 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-68.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-68.00 USD (9)
Crescita mensile:
9.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
81.00 USD
Massimale:
92.71 USD (43.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.09% (81.00 USD)
Per equità:
12.32% (37.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|281
|BTCUSDm
|46
|EURUSDm
|20
|USDCADm
|13
|USDJPYm
|13
|USDCHFm
|9
|USOILm
|5
|AUDUSDm
|5
|GBPJPYm
|4
|NZDUSDm
|2
|EURAUDm
|2
|USTECm
|2
|US30m
|2
|EURCHFm
|1
|EURGBPm
|1
|ETHUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|65
|BTCUSDm
|28
|EURUSDm
|41
|USDCADm
|-20
|USDJPYm
|20
|USDCHFm
|-28
|USOILm
|-15
|AUDUSDm
|0
|GBPJPYm
|2
|NZDUSDm
|2
|EURAUDm
|-1
|USTECm
|1
|US30m
|0
|EURCHFm
|0
|EURGBPm
|0
|ETHUSDm
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|43K
|BTCUSDm
|19K
|EURUSDm
|2.3K
|USDCADm
|-805
|USDJPYm
|1.1K
|USDCHFm
|-568
|USOILm
|-936
|AUDUSDm
|27
|GBPJPYm
|140
|NZDUSDm
|127
|EURAUDm
|-88
|USTECm
|7.2K
|US30m
|-245
|EURCHFm
|31
|EURGBPm
|-29
|ETHUSDm
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.04 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +41.61 USD
Massima perdita consecutiva: -68.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Recommendation:
Minimum balance to be maintained daily to follow this signal: 100USD
Here's my trading methodology for XAUUSD:
* 🎯 Asset: XAU/USD (Gold)
* 📈 Strategy: Classic Price Action - Break & Retest of Key Market Structure.
* 📊 Confirmation: Volume analysis to filter out false signals and confirm momentum.
* 🧠 Execution: A unique hybrid approach.
* Algo-Assisted Entries: An algorithm may open positions based on my strict criteria.
* 100% Manual Management: I personally manage and close every trade, ensuring decisions are based on real-time market conditions, not rigid code.
* Transparency: No black-box strategies. My approach is logical and easy to follow.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
33%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
9
0%
407
71%
19%
1.14
0.24
USD
USD
38%
1:500