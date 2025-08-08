- Crescita
Trade:
318
Profit Trade:
254 (79.87%)
Loss Trade:
64 (20.13%)
Best Trade:
23.45 USD
Worst Trade:
-9.89 USD
Profitto lordo:
301.66 USD (17 397 pips)
Perdita lorda:
-159.15 USD (15 272 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (26.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.30 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
86.48%
Massimo carico di deposito:
0.78%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
6.35
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
318 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
1.19 USD
Perdita media:
-2.49 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-21.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.84 USD (3)
Crescita mensile:
1.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.15 USD
Massimale:
22.44 USD (0.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.65% (21.84 USD)
Per equità:
3.84% (132.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|318
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|143
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.45 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.30 USD
Massima perdita consecutiva: -21.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.09 × 11
|
XMTrading-Real 254
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|2.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|5.00 × 1
