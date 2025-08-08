SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LVCS7736099
Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

LVCS7736099

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
VantageInternational-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
318
Profit Trade:
254 (79.87%)
Loss Trade:
64 (20.13%)
Best Trade:
23.45 USD
Worst Trade:
-9.89 USD
Profitto lordo:
301.66 USD (17 397 pips)
Perdita lorda:
-159.15 USD (15 272 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (26.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.30 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
86.48%
Massimo carico di deposito:
0.78%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
6.35
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
318 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
1.19 USD
Perdita media:
-2.49 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-21.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.84 USD (3)
Crescita mensile:
1.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.15 USD
Massimale:
22.44 USD (0.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.65% (21.84 USD)
Per equità:
3.84% (132.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 318
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 143
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.45 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.30 USD
Massima perdita consecutiva: -21.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.09 × 11
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
Pepperstone-Edge04
5.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.17 13:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 16:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LVCS7736099
30USD al mese
4%
0
0
USD
3.5K
USD
12
100%
318
79%
86%
1.89
0.45
USD
4%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.