- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
565
Profit Trade:
451 (79.82%)
Loss Trade:
114 (20.18%)
Best Trade:
153.49 GBP
Worst Trade:
-63.88 GBP
Profitto lordo:
2 419.07 GBP (148 048 pips)
Perdita lorda:
-930.39 GBP (66 846 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (79.66 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
328.76 GBP (22)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
39.66%
Massimo carico di deposito:
19.75%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
4.88
Long Trade:
141 (24.96%)
Short Trade:
424 (75.04%)
Fattore di profitto:
2.60
Profitto previsto:
2.63 GBP
Profitto medio:
5.36 GBP
Perdita media:
-8.16 GBP
Massime perdite consecutive:
13 (-271.88 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-271.88 GBP (13)
Crescita mensile:
24.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.04 GBP
Massimale:
305.03 GBP (6.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.59% (305.03 GBP)
Per equità:
25.98% (1 368.02 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|565
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|81K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +153.49 GBP
Worst Trade: -64 GBP
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +79.66 GBP
Massima perdita consecutiva: -271.88 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
