Srikanth Vadluri

GoldenDream

Srikanth Vadluri
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3333 USD al mese
crescita dal 2025 37%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
565
Profit Trade:
451 (79.82%)
Loss Trade:
114 (20.18%)
Best Trade:
153.49 GBP
Worst Trade:
-63.88 GBP
Profitto lordo:
2 419.07 GBP (148 048 pips)
Perdita lorda:
-930.39 GBP (66 846 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (79.66 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
328.76 GBP (22)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
39.66%
Massimo carico di deposito:
19.75%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
4.88
Long Trade:
141 (24.96%)
Short Trade:
424 (75.04%)
Fattore di profitto:
2.60
Profitto previsto:
2.63 GBP
Profitto medio:
5.36 GBP
Perdita media:
-8.16 GBP
Massime perdite consecutive:
13 (-271.88 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-271.88 GBP (13)
Crescita mensile:
24.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.04 GBP
Massimale:
305.03 GBP (6.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.59% (305.03 GBP)
Per equità:
25.98% (1 368.02 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 565
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 81K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +153.49 GBP
Worst Trade: -64 GBP
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +79.66 GBP
Massima perdita consecutiva: -271.88 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Golden dreams 

to copy or to know more about it message me

Non ci sono recensioni
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 07:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 08:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 05:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 04:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 15:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
