SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Sweet Carrot
Wahyudi

Sweet Carrot

Wahyudi
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 101%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 912
Profit Trade:
4 018 (67.96%)
Loss Trade:
1 894 (32.04%)
Best Trade:
284.68 USD
Worst Trade:
-119.61 USD
Profitto lordo:
35 279.69 USD (806 971 pips)
Perdita lorda:
-20 192.51 USD (842 736 pips)
Vincite massime consecutive:
79 (816.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 516.70 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
6.61%
Massimo carico di deposito:
20.80%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
700
Tempo di attesa medio:
39 secondi
Fattore di recupero:
8.26
Long Trade:
35 (0.59%)
Short Trade:
5 877 (99.41%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
2.55 USD
Profitto medio:
8.78 USD
Perdita media:
-10.66 USD
Massime perdite consecutive:
65 (-1 665.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 826.64 USD (27)
Crescita mensile:
42.74%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 826.64 USD (7.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.42% (1 826.64 USD)
Per equità:
25.87% (5 726.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5912
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 15K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -36K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +284.68 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +816.21 USD
Massima perdita consecutiva: -1 665.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
4.22 × 9
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
2025.10.17 16:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 12:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.04 11:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.08.20 06:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.20 05:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.11 01:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.11 00:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.10 23:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.10 22:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.08 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 19:16
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.08 18:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.08 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 16:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 14:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.08 14:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sweet Carrot
30USD al mese
101%
0
0
USD
20K
USD
10
99%
5 912
67%
7%
1.74
2.55
USD
26%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.