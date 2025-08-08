- Crescita
Trade:
5 912
Profit Trade:
4 018 (67.96%)
Loss Trade:
1 894 (32.04%)
Best Trade:
284.68 USD
Worst Trade:
-119.61 USD
Profitto lordo:
35 279.69 USD (806 971 pips)
Perdita lorda:
-20 192.51 USD (842 736 pips)
Vincite massime consecutive:
79 (816.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 516.70 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
6.61%
Massimo carico di deposito:
20.80%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
700
Tempo di attesa medio:
39 secondi
Fattore di recupero:
8.26
Long Trade:
35 (0.59%)
Short Trade:
5 877 (99.41%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
2.55 USD
Profitto medio:
8.78 USD
Perdita media:
-10.66 USD
Massime perdite consecutive:
65 (-1 665.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 826.64 USD (27)
Crescita mensile:
42.74%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 826.64 USD (7.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.42% (1 826.64 USD)
Per equità:
25.87% (5 726.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5912
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-36K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +284.68 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +816.21 USD
Massima perdita consecutiva: -1 665.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|4.22 × 9
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
