Reza Nuri

ForXfibo

Reza Nuri
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1500 USD al mese
crescita dal 2025 335%
STPTrading-Server
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
110
Profit Trade:
93 (84.54%)
Loss Trade:
17 (15.45%)
Best Trade:
683.60 USD
Worst Trade:
-252.50 USD
Profitto lordo:
7 250.24 USD (81 086 pips)
Perdita lorda:
-1 217.75 USD (19 581 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (4 968.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 968.75 USD (57)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
73.84%
Massimo carico di deposito:
112.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.73
Long Trade:
60 (54.55%)
Short Trade:
50 (45.45%)
Fattore di profitto:
5.95
Profitto previsto:
54.84 USD
Profitto medio:
77.96 USD
Perdita media:
-71.63 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-896.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-896.45 USD (7)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
896.45 USD (10.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.70% (896.45 USD)
Per equità:
46.05% (3 808.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.z 75
XAUUSD.s 32
EURUSD.s 2
GBPJPY.s 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.z 4.6K
XAUUSD.s 1.4K
EURUSD.s 8
GBPJPY.s 5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.z 44K
XAUUSD.s 16K
EURUSD.s 797
GBPJPY.s 757
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +683.60 USD
Worst Trade: -253 USD
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +4 968.75 USD
Massima perdita consecutiva: -896.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STPTrading-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hello and welcome! With 13 years of experience in financial markets, please fully consider the risks of each trade. Don't forget to share our channel with your friends.




#forextrading #xauusd
#Forex #forexsignals #smctrading
#fibonacci
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 12:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 11:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2025.08.20 06:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 05:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 03:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.11 08:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.11 08:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 13:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ForXfibo
1500USD al mese
335%
0
0
USD
7.8K
USD
6
0%
110
84%
74%
5.95
54.84
USD
46%
1:300
