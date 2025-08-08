- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
157
Profit Trade:
91 (57.96%)
Loss Trade:
66 (42.04%)
Best Trade:
58.31 USD
Worst Trade:
-109.80 USD
Profitto lordo:
600.60 USD (385 687 pips)
Perdita lorda:
-784.06 USD (458 464 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (119.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.23 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
70.51%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
51 (32.48%)
Short Trade:
106 (67.52%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-1.17 USD
Profitto medio:
6.60 USD
Perdita media:
-11.88 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-93.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.43 USD (7)
Crescita mensile:
-53.06%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
283.10 USD
Massimale:
500.11 USD (68.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.51% (500.11 USD)
Per equità:
30.28% (259.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|58
|XAUUSD.pro
|39
|EURAUD.pro
|25
|EURCAD.pro
|7
|EURGBP.pro
|6
|USDJPY.pro
|5
|GBPCHF.pro
|5
|GBPUSD.pro
|4
|US500
|3
|Apple+
|1
|Berkshire+
|1
|ETHUSD
|1
|USDCAD.pro
|1
|BTCUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.pro
|-23
|XAUUSD.pro
|-323
|EURAUD.pro
|4
|EURCAD.pro
|-6
|EURGBP.pro
|1
|USDJPY.pro
|69
|GBPCHF.pro
|24
|GBPUSD.pro
|-1
|US500
|73
|Apple+
|38
|Berkshire+
|9
|ETHUSD
|3
|USDCAD.pro
|1
|BTCUSD
|-53
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.pro
|3.8K
|XAUUSD.pro
|-26K
|EURAUD.pro
|929
|EURCAD.pro
|-317
|EURGBP.pro
|81
|USDJPY.pro
|9K
|GBPCHF.pro
|1.5K
|GBPUSD.pro
|14
|US500
|7.7K
|Apple+
|1.5K
|Berkshire+
|1.3K
|ETHUSD
|333K
|USDCAD.pro
|28
|BTCUSD
|-405K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +58.31 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +119.23 USD
Massima perdita consecutiva: -93.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Axi-US06-Live
|0.00 × 11
Non ci sono recensioni
