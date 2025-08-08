SegnaliSezioni
edelmira zorrilla martinez

AxiSelect

edelmira zorrilla martinez
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -33%
Axi-US07-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
157
Profit Trade:
91 (57.96%)
Loss Trade:
66 (42.04%)
Best Trade:
58.31 USD
Worst Trade:
-109.80 USD
Profitto lordo:
600.60 USD (385 687 pips)
Perdita lorda:
-784.06 USD (458 464 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (119.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.23 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
70.51%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
51 (32.48%)
Short Trade:
106 (67.52%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-1.17 USD
Profitto medio:
6.60 USD
Perdita media:
-11.88 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-93.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.43 USD (7)
Crescita mensile:
-53.06%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
283.10 USD
Massimale:
500.11 USD (68.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.51% (500.11 USD)
Per equità:
30.28% (259.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.pro 58
XAUUSD.pro 39
EURAUD.pro 25
EURCAD.pro 7
EURGBP.pro 6
USDJPY.pro 5
GBPCHF.pro 5
GBPUSD.pro 4
US500 3
Apple+ 1
Berkshire+ 1
ETHUSD 1
USDCAD.pro 1
BTCUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.pro -23
XAUUSD.pro -323
EURAUD.pro 4
EURCAD.pro -6
EURGBP.pro 1
USDJPY.pro 69
GBPCHF.pro 24
GBPUSD.pro -1
US500 73
Apple+ 38
Berkshire+ 9
ETHUSD 3
USDCAD.pro 1
BTCUSD -53
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.pro 3.8K
XAUUSD.pro -26K
EURAUD.pro 929
EURCAD.pro -317
EURGBP.pro 81
USDJPY.pro 9K
GBPCHF.pro 1.5K
GBPUSD.pro 14
US500 7.7K
Apple+ 1.5K
Berkshire+ 1.3K
ETHUSD 333K
USDCAD.pro 28
BTCUSD -405K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.31 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +119.23 USD
Massima perdita consecutiva: -93.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US06-Live
0.00 × 11
2025.09.25 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 18:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 21:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 06:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 13:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
