Billy Adrian

In3

Billy Adrian
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -23%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
291
Profit Trade:
116 (39.86%)
Loss Trade:
175 (60.14%)
Best Trade:
31.11 USD
Worst Trade:
-48.89 USD
Profitto lordo:
807.04 USD (1 458 199 pips)
Perdita lorda:
-897.04 USD (86 267 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (53.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.65 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
59.82%
Massimo carico di deposito:
240.80%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
182 (62.54%)
Short Trade:
109 (37.46%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.31 USD
Profitto medio:
6.96 USD
Perdita media:
-5.13 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-155.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-155.65 USD (12)
Crescita mensile:
59.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
268.51 USD
Massimale:
269.30 USD (52.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.80% (269.30 USD)
Per equità:
70.94% (95.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 270
GBPJPY 6
EURUSD 3
GBPUSD 2
GBPAUD 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 12
GBPJPY -4
EURUSD -3
GBPUSD 2
GBPAUD -2
EURGBP -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.1K
GBPJPY -408
EURUSD -246
GBPUSD 267
GBPAUD -342
EURGBP -254
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.11 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +53.61 USD
Massima perdita consecutiva: -155.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 14
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 344
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.73 × 167
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1534
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Eightcap-Live
1.30 × 193
Darwinex-Live
1.32 × 62
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
PepperstoneUK-Live
1.45 × 87
53 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 23:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 23:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 03:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 19:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 09:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 00:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 17:34
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
