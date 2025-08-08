- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
291
Profit Trade:
116 (39.86%)
Loss Trade:
175 (60.14%)
Best Trade:
31.11 USD
Worst Trade:
-48.89 USD
Profitto lordo:
807.04 USD (1 458 199 pips)
Perdita lorda:
-897.04 USD (86 267 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (53.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.65 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
59.82%
Massimo carico di deposito:
240.80%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
182 (62.54%)
Short Trade:
109 (37.46%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.31 USD
Profitto medio:
6.96 USD
Perdita media:
-5.13 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-155.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-155.65 USD (12)
Crescita mensile:
59.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
268.51 USD
Massimale:
269.30 USD (52.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.80% (269.30 USD)
Per equità:
70.94% (95.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|270
|GBPJPY
|6
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|1
|EURGBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|12
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|-2
|EURGBP
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.1K
|GBPJPY
|-408
|EURUSD
|-246
|GBPUSD
|267
|GBPAUD
|-342
|EURGBP
|-254
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 344
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.73 × 167
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1534
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.30 × 193
|
Darwinex-Live
|1.32 × 62
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
PepperstoneUK-Live
|1.45 × 87
