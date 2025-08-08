SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Proyecto TITAN 1d12 08AGOS2025
Francisco Contreras Manzano

Proyecto TITAN 1d12 08AGOS2025

Francisco Contreras Manzano
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 71%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 002
Profit Trade:
1 713 (85.56%)
Loss Trade:
289 (14.44%)
Best Trade:
39.44 USD
Worst Trade:
-261.16 USD
Profitto lordo:
2 056.55 USD (1 534 046 pips)
Perdita lorda:
-1 338.23 USD (301 045 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (68.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.62 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
33.34%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
387
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
1 125 (56.19%)
Short Trade:
877 (43.81%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-4.63 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-50.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-513.16 USD (3)
Crescita mensile:
18.58%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
544.80 USD (28.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.80% (544.80 USD)
Per equità:
70.70% (1 289.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 661
XAUUSD 528
EURJPY 141
AUDCAD 115
USDJPY 100
EURCAD 83
EURUSD 71
EURAUD 65
GBPCAD 47
USDCAD 41
GBPUSD 37
NZDUSD 34
ETHUSD 32
GBPAUD 14
NZDJPY 14
NZDCAD 10
AUDUSD 5
DOTUSD 2
DOGUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 115
XAUUSD -80
EURJPY 23
AUDCAD 50
USDJPY 212
EURCAD -93
EURUSD 164
EURAUD 83
GBPCAD 39
USDCAD 59
GBPUSD 52
NZDUSD 43
ETHUSD 0
GBPAUD 27
NZDJPY 9
NZDCAD 11
AUDUSD 9
DOTUSD -3
DOGUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1.2M
XAUUSD -8.5K
EURJPY 3.6K
AUDCAD 6.7K
USDJPY 13K
EURCAD 7.9K
EURUSD 9.6K
EURAUD 8.2K
GBPCAD 6.9K
USDCAD 4.5K
GBPUSD 5.3K
NZDUSD 3.2K
ETHUSD 4K
GBPAUD 4.3K
NZDJPY 1.6K
NZDCAD 1.6K
AUDUSD 955
DOTUSD -34
DOGUSD -98
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.44 USD
Worst Trade: -261 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +68.50 USD
Massima perdita consecutiva: -50.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 9
✨ Transparencia, Tecnología y Resultados Reales ✨

En un mundo financiero lleno de promesas vacías, aquí encontrarás honestidad sin adornos y resultados confirmados. Cada una de mis carteras publicadas en MQL5 está basada en un desarrollo tecnológico sólido, fruto de años de investigación en trading algorítmico y probado bajo condiciones reales de mercado.

🚀 La clave no es solo crecer, sino hacerlo de manera consistente y sostenible. Por eso, cada estrategia está diseñada para asegurar ingresos continuos, minimizando riesgos y maximizando oportunidades.

📊 Mis sistemas no viven de la suerte, sino de la matemática, la disciplina y la innovación tecnológica, con auditorías verificables dentro de la propia plataforma MQL5.

Confianza, claridad y compromiso son los tres pilares que sostienen cada operación. Aquí no se trata de vender ilusiones, sino de demostrar con hechos que la tecnología bien aplicada puede transformar tu manera de invertir.

💡 Si buscas un camino real hacia la libertad financiera, con datos que hablan por sí solos, estás en el lugar correcto.

Non ci sono recensioni
2025.10.17 14:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 13:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 10:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 12:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 11:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 18:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 04:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 16:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 15:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 12:34
High average monthly growth may indicate high trading risks
