Hai Hung Ta

Maxpro1

Hai Hung Ta
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 111%
KohleCapitalMarkets-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 460
Profit Trade:
3 222 (72.24%)
Loss Trade:
1 238 (27.76%)
Best Trade:
3 777.28 USD
Worst Trade:
-4 070.40 USD
Profitto lordo:
284 352.17 USD (1 261 504 pips)
Perdita lorda:
-178 346.94 USD (1 257 453 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (408.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 966.56 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
95.09%
Massimo carico di deposito:
2.23%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
21.73
Long Trade:
2 371 (53.16%)
Short Trade:
2 089 (46.84%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
23.77 USD
Profitto medio:
88.25 USD
Perdita media:
-144.06 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-3 173.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 070.40 USD (1)
Crescita mensile:
8.47%
Previsione annuale:
102.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.60 USD
Massimale:
4 878.68 USD (3.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.85% (4 089.20 USD)
Per equità:
31.60% (49 302.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4458
AUDUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 106K
AUDUSD -5
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.5K
AUDUSD -481
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 777.28 USD
Worst Trade: -4 070 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +408.16 USD
Massima perdita consecutiva: -3 173.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KohleCapitalMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 21:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 18:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 22:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.11 13:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 22:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 08:31 2025.08.08 08:31:26  

Maxpro.vn

