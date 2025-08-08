- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
560
Profit Trade:
217 (38.75%)
Loss Trade:
343 (61.25%)
Best Trade:
1 990.00 USD
Worst Trade:
-2 033.50 USD
Profitto lordo:
162 712.04 USD (683 616 pips)
Perdita lorda:
-149 614.50 USD (648 397 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (5 592.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 719.24 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
94.36%
Massimo carico di deposito:
18.99%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.57
Long Trade:
359 (64.11%)
Short Trade:
201 (35.89%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
23.39 USD
Profitto medio:
749.83 USD
Perdita media:
-436.19 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-3 932.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 594.06 USD (14)
Crescita mensile:
20.62%
Previsione annuale:
250.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 371.03 USD
Massimale:
23 025.87 USD (147.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.31% (22 991.97 USD)
Per equità:
14.07% (3 931.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|558
|GBPJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13K
|GBPJPY
|-19
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|35K
|GBPJPY
|-70
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 990.00 USD
Worst Trade: -2 034 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +5 592.96 USD
Massima perdita consecutiva: -3 932.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
