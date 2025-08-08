SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Maxgrowthid P10
Dhimaz Adityanegara

Maxgrowthid P10

Dhimaz Adityanegara
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 84%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
560
Profit Trade:
217 (38.75%)
Loss Trade:
343 (61.25%)
Best Trade:
1 990.00 USD
Worst Trade:
-2 033.50 USD
Profitto lordo:
162 712.04 USD (683 616 pips)
Perdita lorda:
-149 614.50 USD (648 397 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (5 592.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 719.24 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
94.36%
Massimo carico di deposito:
18.99%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.57
Long Trade:
359 (64.11%)
Short Trade:
201 (35.89%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
23.39 USD
Profitto medio:
749.83 USD
Perdita media:
-436.19 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-3 932.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 594.06 USD (14)
Crescita mensile:
20.62%
Previsione annuale:
250.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 371.03 USD
Massimale:
23 025.87 USD (147.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.31% (22 991.97 USD)
Per equità:
14.07% (3 931.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 558
GBPJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 13K
GBPJPY -19
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 35K
GBPJPY -70
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 990.00 USD
Worst Trade: -2 034 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +5 592.96 USD
Massima perdita consecutiva: -3 932.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ADSS-Demo
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
247 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Reach us on Instagram @maxgrowth.id 

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Non ci sono recensioni
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 06:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 13:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 23:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 01:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.5% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 01:13
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Maxgrowthid P10
100USD al mese
84%
0
0
USD
39K
USD
27
0%
560
38%
94%
1.08
23.39
USD
59%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.