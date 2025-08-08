SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Bet and win
Huynh Chu Thai Binh

Bet and win

Huynh Chu Thai Binh
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 294%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
38 (48.10%)
Loss Trade:
41 (51.90%)
Best Trade:
284.98 USD
Worst Trade:
-26.40 USD
Profitto lordo:
1 001.67 USD (859 980 pips)
Perdita lorda:
-366.05 USD (580 422 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (42.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
286.41 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
26.06%
Massimo carico di deposito:
35.79%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
5.99
Long Trade:
57 (72.15%)
Short Trade:
22 (27.85%)
Fattore di profitto:
2.74
Profitto previsto:
8.05 USD
Profitto medio:
26.36 USD
Perdita media:
-8.93 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-38.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.36 USD (4)
Crescita mensile:
230.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.46 USD
Massimale:
106.09 USD (16.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.01% (68.25 USD)
Per equità:
12.81% (32.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 46
BTCUSDm 17
ETHUSDm 6
USDJPYm 2
NZDJPYm 2
USOILm 1
USDCHFm 1
EURUSDm 1
GBPJPYm 1
AUDUSDm 1
NZDCHFm 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 633
BTCUSDm 27
ETHUSDm -24
USDJPYm 2
NZDJPYm -1
USOILm -1
USDCHFm 1
EURUSDm 3
GBPJPYm -4
AUDUSDm 0
NZDCHFm 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 125K
BTCUSDm 178K
ETHUSDm -24K
USDJPYm 135
NZDJPYm -66
USOILm -81
USDCHFm 51
EURUSDm 150
GBPJPYm -309
AUDUSDm -21
NZDCHFm -13
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +284.98 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +42.79 USD
Massima perdita consecutiva: -38.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.21 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 15:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 23:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.30 03:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 17:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 12:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.21 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 04:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 04:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bet and win
30USD al mese
294%
0
0
USD
852
USD
8
0%
79
48%
26%
2.73
8.05
USD
22%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.