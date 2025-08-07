SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CG RiskOff
Nnamdi Chikezie

CG RiskOff

Nnamdi Chikezie
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
16 (69.56%)
Loss Trade:
7 (30.43%)
Best Trade:
63.75 USD
Worst Trade:
-36.81 USD
Profitto lordo:
401.11 USD (41 202 pips)
Perdita lorda:
-186.67 USD (18 120 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (117.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
125.80 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
50.12%
Massimo carico di deposito:
4.17%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.81
Long Trade:
13 (56.52%)
Short Trade:
10 (43.48%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
9.32 USD
Profitto medio:
25.07 USD
Perdita media:
-26.67 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-36.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.81 USD (1)
Crescita mensile:
6.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
36.92 USD (2.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.87% (36.92 USD)
Per equità:
11.72% (139.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 214
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +63.75 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +117.82 USD
Massima perdita consecutiva: -36.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
RoboForex-Prime
2.61 × 3275
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
XMGlobal-Real 18
14.88 × 1663
Pepperstone-Edge12
16.00 × 1
Just2Trade-Real
17.09 × 64
XBTFX-Real
18.15 × 97
Non ci sono recensioni
2025.09.12 19:17
Share of trading days is too low
2025.09.11 19:25
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 15.63% of days out of the 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 20:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 19:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 20:30
Share of trading days is too low
2025.08.11 20:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 19:30
Share of trading days is too low
2025.08.11 19:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.07 23:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 23:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 23:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.07 23:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.07 23:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
