- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
16 (69.56%)
Loss Trade:
7 (30.43%)
Best Trade:
63.75 USD
Worst Trade:
-36.81 USD
Profitto lordo:
401.11 USD (41 202 pips)
Perdita lorda:
-186.67 USD (18 120 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (117.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
125.80 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
50.12%
Massimo carico di deposito:
4.17%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.81
Long Trade:
13 (56.52%)
Short Trade:
10 (43.48%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
9.32 USD
Profitto medio:
25.07 USD
Perdita media:
-26.67 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-36.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.81 USD (1)
Crescita mensile:
6.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
36.92 USD (2.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.87% (36.92 USD)
Per equità:
11.72% (139.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|214
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +63.75 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +117.82 USD
Massima perdita consecutiva: -36.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
7
100%
23
69%
50%
2.14
9.32
USD
USD
12%
1:300