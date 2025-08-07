SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Piggy Bank III
Mikita Kupchyk

Piggy Bank III

Mikita Kupchyk
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 35%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
93 (88.57%)
Loss Trade:
12 (11.43%)
Best Trade:
304.73 USD
Worst Trade:
-510.98 USD
Profitto lordo:
3 067.03 USD (84 766 pips)
Perdita lorda:
-1 556.66 USD (3 872 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (1 298.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 298.61 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
65.96%
Massimo carico di deposito:
19.72%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
51 (48.57%)
Short Trade:
54 (51.43%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
14.38 USD
Profitto medio:
32.98 USD
Perdita media:
-129.72 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-900.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-900.50 USD (2)
Crescita mensile:
22.40%
Previsione annuale:
271.83%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.49 USD
Massimale:
902.24 USD (13.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.91% (901.78 USD)
Per equità:
30.38% (1 619.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 37
AUDCAD 20
EURUSD 17
GBPUSD 17
AUDUSD 8
USDCHF 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 344
AUDCAD 831
EURUSD -217
GBPUSD 417
AUDUSD -158
USDCHF 295
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 77K
AUDCAD 2.4K
EURUSD 275
GBPUSD 1K
AUDUSD -138
USDCHF 372
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +304.73 USD
Worst Trade: -511 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 298.61 USD
Massima perdita consecutiva: -900.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 13
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 20
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.83 × 12
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
Exness-MT5Real7
0.95 × 19
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 434
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.73 × 500
ICMarketsEU-MT5-5
1.85 × 27
52 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 05:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 05:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.1% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 23:45
Share of trading days is too low
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.05 09:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 11:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.04 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 10:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.04 10:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 09:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 06:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 05:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 20:16
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 4.23% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 20:16
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.82% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 20:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
