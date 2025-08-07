- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
93 (88.57%)
Loss Trade:
12 (11.43%)
Best Trade:
304.73 USD
Worst Trade:
-510.98 USD
Profitto lordo:
3 067.03 USD (84 766 pips)
Perdita lorda:
-1 556.66 USD (3 872 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (1 298.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 298.61 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
65.96%
Massimo carico di deposito:
19.72%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
51 (48.57%)
Short Trade:
54 (51.43%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
14.38 USD
Profitto medio:
32.98 USD
Perdita media:
-129.72 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-900.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-900.50 USD (2)
Crescita mensile:
22.40%
Previsione annuale:
271.83%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.49 USD
Massimale:
902.24 USD (13.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.91% (901.78 USD)
Per equità:
30.38% (1 619.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|AUDCAD
|20
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|17
|AUDUSD
|8
|USDCHF
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|344
|AUDCAD
|831
|EURUSD
|-217
|GBPUSD
|417
|AUDUSD
|-158
|USDCHF
|295
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|77K
|AUDCAD
|2.4K
|EURUSD
|275
|GBPUSD
|1K
|AUDUSD
|-138
|USDCHF
|372
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +304.73 USD
Worst Trade: -511 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 298.61 USD
Massima perdita consecutiva: -900.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.25 × 20
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 12
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
Exness-MT5Real7
|0.95 × 19
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 434
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.73 × 500
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.85 × 27
