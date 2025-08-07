SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Mi Telegram es eu1975
Ruben Casado Martin

Mi Telegram es eu1975

Ruben Casado Martin
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 34%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
826
Profit Trade:
374 (45.27%)
Loss Trade:
452 (54.72%)
Best Trade:
3 376.85 USD
Worst Trade:
-322.90 USD
Profitto lordo:
37 631.34 USD (186 785 pips)
Perdita lorda:
-3 378.61 USD (147 324 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (5 332.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 699.48 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
29.97%
Massimo carico di deposito:
69.10%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
72.32
Long Trade:
610 (73.85%)
Short Trade:
216 (26.15%)
Fattore di profitto:
11.14
Profitto previsto:
41.47 USD
Profitto medio:
100.62 USD
Perdita media:
-7.47 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-242.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-473.61 USD (2)
Crescita mensile:
3.52%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.89 USD
Massimale:
473.61 USD (0.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.28% (365.08 USD)
Per equità:
4.36% (5 751.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 812
EURGBP 4
USDJPY 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
EURCAD 1
GBPAUD 1
AUDJPY 1
NZDUSD 1
AUDNZD 1
CADCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 34K
EURGBP -2
USDJPY 0
GBPJPY 1
CADJPY 1
EURCAD -1
GBPAUD -1
AUDJPY 0
NZDUSD 1
AUDNZD 0
CADCHF -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 40K
EURGBP -96
USDJPY 6
GBPJPY 176
CADJPY 108
EURCAD -114
GBPAUD -132
AUDJPY -59
NZDUSD 73
AUDNZD -55
CADCHF -42
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 376.85 USD
Worst Trade: -323 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5 332.15 USD
Massima perdita consecutiva: -242.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Non ci sono recensioni
2025.09.18 21:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 19:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copia

