- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
826
Profit Trade:
374 (45.27%)
Loss Trade:
452 (54.72%)
Best Trade:
3 376.85 USD
Worst Trade:
-322.90 USD
Profitto lordo:
37 631.34 USD (186 785 pips)
Perdita lorda:
-3 378.61 USD (147 324 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (5 332.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 699.48 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
29.97%
Massimo carico di deposito:
69.10%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
72.32
Long Trade:
610 (73.85%)
Short Trade:
216 (26.15%)
Fattore di profitto:
11.14
Profitto previsto:
41.47 USD
Profitto medio:
100.62 USD
Perdita media:
-7.47 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-242.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-473.61 USD (2)
Crescita mensile:
3.52%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.89 USD
Massimale:
473.61 USD (0.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.28% (365.08 USD)
Per equità:
4.36% (5 751.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|812
|EURGBP
|4
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|CADCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|34K
|EURGBP
|-2
|USDJPY
|0
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURCAD
|-1
|GBPAUD
|-1
|AUDJPY
|0
|NZDUSD
|1
|AUDNZD
|0
|CADCHF
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|40K
|EURGBP
|-96
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|176
|CADJPY
|108
|EURCAD
|-114
|GBPAUD
|-132
|AUDJPY
|-59
|NZDUSD
|73
|AUDNZD
|-55
|CADCHF
|-42
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 376.85 USD
Worst Trade: -323 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5 332.15 USD
Massima perdita consecutiva: -242.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
34%
0
0
USD
USD
134K
USD
USD
12
83%
826
45%
30%
11.13
41.47
USD
USD
4%
1:200