- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 257
Profit Trade:
960 (76.37%)
Loss Trade:
297 (23.63%)
Best Trade:
3 803.66 USD
Worst Trade:
-1 666.37 USD
Profitto lordo:
77 147.05 USD (1 269 339 pips)
Perdita lorda:
-7 097.84 USD (188 747 pips)
Vincite massime consecutive:
115 (4 546.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25 300.97 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
7.88%
Massimo carico di deposito:
104.43%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
42.04
Long Trade:
709 (56.40%)
Short Trade:
548 (43.60%)
Fattore di profitto:
10.87
Profitto previsto:
55.73 USD
Profitto medio:
80.36 USD
Perdita media:
-23.90 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-236.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 666.37 USD (1)
Crescita mensile:
25.70%
Previsione annuale:
311.78%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 666.37 USD (1.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.22% (1 666.37 USD)
Per equità:
12.34% (16 586.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1247
|WS30
|8
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|70K
|WS30
|-5
|EURUSD
|0
|AUDCAD
|-3
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.1M
|WS30
|-515
|EURUSD
|5
|AUDCAD
|-359
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 803.66 USD
Worst Trade: -1 666 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 546.86 USD
Massima perdita consecutiva: -236.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
70%
0
0
USD
USD
170K
USD
USD
61
71%
1 257
76%
8%
10.86
55.73
USD
USD
12%
1:200