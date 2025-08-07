SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Mi telegran Benru3210
Ruben Casado Martin

Mi telegran Benru3210

Ruben Casado Martin
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2024 70%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 257
Profit Trade:
960 (76.37%)
Loss Trade:
297 (23.63%)
Best Trade:
3 803.66 USD
Worst Trade:
-1 666.37 USD
Profitto lordo:
77 147.05 USD (1 269 339 pips)
Perdita lorda:
-7 097.84 USD (188 747 pips)
Vincite massime consecutive:
115 (4 546.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25 300.97 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
7.88%
Massimo carico di deposito:
104.43%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
42.04
Long Trade:
709 (56.40%)
Short Trade:
548 (43.60%)
Fattore di profitto:
10.87
Profitto previsto:
55.73 USD
Profitto medio:
80.36 USD
Perdita media:
-23.90 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-236.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 666.37 USD (1)
Crescita mensile:
25.70%
Previsione annuale:
311.78%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 666.37 USD (1.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.22% (1 666.37 USD)
Per equità:
12.34% (16 586.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1247
WS30 8
EURUSD 1
AUDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 70K
WS30 -5
EURUSD 0
AUDCAD -3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.1M
WS30 -515
EURUSD 5
AUDCAD -359
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 803.66 USD
Worst Trade: -1 666 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 546.86 USD
Massima perdita consecutiva: -236.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Non ci sono recensioni
2025.09.26 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 19:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 00:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 19:16
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 3.23% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.