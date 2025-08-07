SegnaliSezioni
Ruben Casado Martin

IrukitoGold

Ruben Casado Martin
0 recensioni
Affidabilità
77 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2024 167%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 860
Profit Trade:
7 345 (67.63%)
Loss Trade:
3 515 (32.37%)
Best Trade:
7 150.88 USD
Worst Trade:
-2 930.94 USD
Profitto lordo:
252 415.28 USD (4 928 326 pips)
Perdita lorda:
-85 677.64 USD (1 960 310 pips)
Vincite massime consecutive:
334 (6 803.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31 760.71 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
8.95%
Massimo carico di deposito:
26.86%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
13.82
Long Trade:
5 474 (50.41%)
Short Trade:
5 386 (49.59%)
Fattore di profitto:
2.95
Profitto previsto:
15.35 USD
Profitto medio:
34.37 USD
Perdita media:
-24.37 USD
Massime perdite consecutive:
124 (-3 921.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 929.19 USD (14)
Crescita mensile:
1.84%
Previsione annuale:
22.36%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
399.42 USD
Massimale:
12 068.65 USD (10.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.24% (12 068.65 USD)
Per equità:
1.19% (3 030.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10823
EURUSD 32
GBPJPY 1
USDMXN 1
CHFJPY 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 167K
EURUSD -250
GBPJPY -76
USDMXN 0
CHFJPY 6
GBPUSD -1
AUDUSD -4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3M
EURUSD -993
GBPJPY -224
USDMXN -597
CHFJPY 103
GBPUSD -97
AUDUSD -4
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 150.88 USD
Worst Trade: -2 931 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +6 803.44 USD
Massima perdita consecutiva: -3 921.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Trader especialista en el par XAUUSD , oro.
Non ci sono recensioni
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 12:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 19:16
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 3.93% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
