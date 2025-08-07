- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10 860
Profit Trade:
7 345 (67.63%)
Loss Trade:
3 515 (32.37%)
Best Trade:
7 150.88 USD
Worst Trade:
-2 930.94 USD
Profitto lordo:
252 415.28 USD (4 928 326 pips)
Perdita lorda:
-85 677.64 USD (1 960 310 pips)
Vincite massime consecutive:
334 (6 803.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31 760.71 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
8.95%
Massimo carico di deposito:
26.86%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
13.82
Long Trade:
5 474 (50.41%)
Short Trade:
5 386 (49.59%)
Fattore di profitto:
2.95
Profitto previsto:
15.35 USD
Profitto medio:
34.37 USD
Perdita media:
-24.37 USD
Massime perdite consecutive:
124 (-3 921.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 929.19 USD (14)
Crescita mensile:
1.84%
Previsione annuale:
22.36%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
399.42 USD
Massimale:
12 068.65 USD (10.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.24% (12 068.65 USD)
Per equità:
1.19% (3 030.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10823
|EURUSD
|32
|GBPJPY
|1
|USDMXN
|1
|CHFJPY
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|167K
|EURUSD
|-250
|GBPJPY
|-76
|USDMXN
|0
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|-1
|AUDUSD
|-4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3M
|EURUSD
|-993
|GBPJPY
|-224
|USDMXN
|-597
|CHFJPY
|103
|GBPUSD
|-97
|AUDUSD
|-4
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 150.88 USD
Worst Trade: -2 931 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +6 803.44 USD
Massima perdita consecutiva: -3 921.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Trader especialista en el par XAUUSD , oro.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
167%
0
0
USD
USD
267K
USD
USD
77
88%
10 860
67%
9%
2.94
15.35
USD
USD
10%
1:200