- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
64 (61.53%)
Loss Trade:
40 (38.46%)
Best Trade:
22.84 EUR
Worst Trade:
-23.82 EUR
Profitto lordo:
255.12 EUR (12 032 pips)
Perdita lorda:
-235.91 EUR (15 959 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (33.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
51.87 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
18.89%
Massimo carico di deposito:
2.77%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
61 (58.65%)
Short Trade:
43 (41.35%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.18 EUR
Profitto medio:
3.99 EUR
Perdita media:
-5.90 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-21.76 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-36.02 EUR (3)
Crescita mensile:
-8.57%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 EUR
Massimale:
85.74 EUR (14.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.33% (85.70 EUR)
Per equità:
4.86% (36.64 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.84 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +33.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -21.76 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.37 × 27
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.83 × 156
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|1.29 × 31
|
FPMarketsLLC-Live
|2.31 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|2.38 × 8
|
Exness-MT5Real7
|2.63 × 8
|
RoboForex-ECN
|3.00 × 83
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.68 × 44
|
TitanFX-MT5-01
|4.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.00 × 1
|
Valutrades-Live
|8.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|8.11 × 18
|
AMarkets-Real
|8.38 × 8
|
TASS-Live
|9.43 × 14
|
Tradestone-Real
|13.15 × 294
Exploiting USD/JPY
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
7%
0
0
USD
USD
719
EUR
EUR
20
96%
104
61%
19%
1.08
0.18
EUR
EUR
11%
1:500