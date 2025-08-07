SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / YEN Digger Medium Risk
Willi Bambach

YEN Digger Medium Risk

Willi Bambach
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 7%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
64 (61.53%)
Loss Trade:
40 (38.46%)
Best Trade:
22.84 EUR
Worst Trade:
-23.82 EUR
Profitto lordo:
255.12 EUR (12 032 pips)
Perdita lorda:
-235.91 EUR (15 959 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (33.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
51.87 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
18.89%
Massimo carico di deposito:
2.77%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
61 (58.65%)
Short Trade:
43 (41.35%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.18 EUR
Profitto medio:
3.99 EUR
Perdita media:
-5.90 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-21.76 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-36.02 EUR (3)
Crescita mensile:
-8.57%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 EUR
Massimale:
85.74 EUR (14.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.33% (85.70 EUR)
Per equità:
4.86% (36.64 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 104
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.84 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +33.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -21.76 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Bybit-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.37 × 27
Exness-MT5Real31
0.50 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.83 × 156
Exness-MT5Real8
1.00 × 1
XM.COM-MT5
1.29 × 31
FPMarketsLLC-Live
2.31 × 16
ICMarketsSC-MT5
2.38 × 8
Exness-MT5Real7
2.63 × 8
RoboForex-ECN
3.00 × 83
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.68 × 44
TitanFX-MT5-01
4.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 1
Valutrades-Live
8.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
8.11 × 18
AMarkets-Real
8.38 × 8
TASS-Live
9.43 × 14
Tradestone-Real
13.15 × 294
Exploiting USD/JPY
Non ci sono recensioni
2025.09.07 21:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 11:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
No swaps are charged
2025.08.18 13:58
No swaps are charged
2025.08.18 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 09:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.25% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
