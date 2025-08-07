- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
360
Profit Trade:
283 (78.61%)
Loss Trade:
77 (21.39%)
Best Trade:
34.48 UST
Worst Trade:
-29.09 UST
Profitto lordo:
687.66 UST (34 155 pips)
Perdita lorda:
-352.41 UST (23 509 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (18.02 UST)
Massimo profitto consecutivo:
104.51 UST (8)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
62.92%
Massimo carico di deposito:
27.79%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
6.56
Long Trade:
164 (45.56%)
Short Trade:
196 (54.44%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
0.93 UST
Profitto medio:
2.43 UST
Perdita media:
-4.58 UST
Massime perdite consecutive:
5 (-13.02 UST)
Massima perdita consecutiva:
-46.42 UST (4)
Crescita mensile:
21.86%
Previsione annuale:
265.23%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.54 UST
Massimale:
51.10 UST (8.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.96% (50.74 UST)
Per equità:
25.91% (56.57 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|351
|AUDCAD+
|3
|EURUSD+
|3
|NZDUSD+
|1
|USDCAD+
|1
|XAUUSD+
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY+
|305
|AUDCAD+
|1
|EURUSD+
|26
|NZDUSD+
|3
|USDCAD+
|0
|XAUUSD+
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY+
|10K
|AUDCAD+
|213
|EURUSD+
|100
|NZDUSD+
|33
|USDCAD+
|5
|XAUUSD+
|7
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.48 UST
Worst Trade: -29 UST
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +18.02 UST
Massima perdita consecutiva: -13.02 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
204%
0
0
USD
USD
251
UST
UST
23
80%
360
78%
63%
1.95
0.93
UST
UST
29%
1:500