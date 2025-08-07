SegnaliSezioni
Asian Night
Wilhelm Tscharf

Asian Night

Wilhelm Tscharf
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 204%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
360
Profit Trade:
283 (78.61%)
Loss Trade:
77 (21.39%)
Best Trade:
34.48 UST
Worst Trade:
-29.09 UST
Profitto lordo:
687.66 UST (34 155 pips)
Perdita lorda:
-352.41 UST (23 509 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (18.02 UST)
Massimo profitto consecutivo:
104.51 UST (8)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
62.92%
Massimo carico di deposito:
27.79%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
6.56
Long Trade:
164 (45.56%)
Short Trade:
196 (54.44%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
0.93 UST
Profitto medio:
2.43 UST
Perdita media:
-4.58 UST
Massime perdite consecutive:
5 (-13.02 UST)
Massima perdita consecutiva:
-46.42 UST (4)
Crescita mensile:
21.86%
Previsione annuale:
265.23%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.54 UST
Massimale:
51.10 UST (8.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.96% (50.74 UST)
Per equità:
25.91% (56.57 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY+ 351
AUDCAD+ 3
EURUSD+ 3
NZDUSD+ 1
USDCAD+ 1
XAUUSD+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY+ 305
AUDCAD+ 1
EURUSD+ 26
NZDUSD+ 3
USDCAD+ 0
XAUUSD+ 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY+ 10K
AUDCAD+ 213
EURUSD+ 100
NZDUSD+ 33
USDCAD+ 5
XAUUSD+ 7
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.48 UST
Worst Trade: -29 UST
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +18.02 UST
Massima perdita consecutiva: -13.02 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 16:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Asian Night
30USD al mese
204%
0
0
USD
251
UST
23
80%
360
78%
63%
1.95
0.93
UST
29%
1:500
