Er Bambang Wijayanto Kusuma

EA ANTASENA IMF

Er Bambang Wijayanto Kusuma
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
IntlMitraFutures-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
378
Profit Trade:
200 (52.91%)
Loss Trade:
178 (47.09%)
Best Trade:
192.76 USD
Worst Trade:
-39.90 USD
Profitto lordo:
1 573.06 USD (31 037 pips)
Perdita lorda:
-841.58 USD (37 486 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (23.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
269.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
23.10%
Massimo carico di deposito:
22.56%
Ultimo trade:
29 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.10
Long Trade:
181 (47.88%)
Short Trade:
197 (52.12%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
1.94 USD
Profitto medio:
7.87 USD
Perdita media:
-4.73 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-126.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-126.87 USD (11)
Crescita mensile:
0.19%
Previsione annuale:
3.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
143.30 USD (2.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.01% (143.30 USD)
Per equità:
25.81% (851.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.i 378
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.i 731
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.i -6.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +192.76 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +23.89 USD
Massima perdita consecutiva: -126.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

EA ANTASENA is an EA for MT4 designed for the EURUSD market
Non ci sono recensioni
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
