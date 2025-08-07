SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAU Trading X2
Binh Phuong Thao Pham

XAU Trading X2

Binh Phuong Thao Pham
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
459
Profit Trade:
305 (66.44%)
Loss Trade:
154 (33.55%)
Best Trade:
76.50 USD
Worst Trade:
-409.00 USD
Profitto lordo:
3 456.21 USD (96 309 pips)
Perdita lorda:
-4 094.76 USD (86 174 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (461.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
461.04 USD (21)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
20.17%
Massimo carico di deposito:
11.34%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
218 (47.49%)
Short Trade:
241 (52.51%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-1.39 USD
Profitto medio:
11.33 USD
Perdita media:
-26.59 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-234.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 362.50 USD (4)
Crescita mensile:
-0.46%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
909.34 USD
Massimale:
1 672.05 USD (29.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.92% (1 672.05 USD)
Per equità:
15.78% (1 105.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-P 445
EURNZD-P 8
GBPUSD-P 4
GBPAUD-P 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-P -609
EURNZD-P -12
GBPUSD-P -21
GBPAUD-P 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-P 11K
EURNZD-P -681
GBPUSD-P -696
GBPAUD-P 174
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +76.50 USD
Worst Trade: -409 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +461.04 USD
Massima perdita consecutiva: -234.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.12 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 03:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 07:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 14:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.07 14:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAU Trading X2
30USD al mese
-9%
0
0
USD
3.7K
USD
7
85%
459
66%
20%
0.84
-1.39
USD
26%
1:500
Copia

