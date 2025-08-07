- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
325
Profit Trade:
188 (57.84%)
Loss Trade:
137 (42.15%)
Best Trade:
48.76 USD
Worst Trade:
-49.14 USD
Profitto lordo:
987.00 USD (43 642 pips)
Perdita lorda:
-1 182.60 USD (52 306 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (87.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.95 USD (21)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
69.32%
Massimo carico di deposito:
128.67%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
135 (41.54%)
Short Trade:
190 (58.46%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.60 USD
Profitto medio:
5.25 USD
Perdita media:
-8.63 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-451.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-451.13 USD (15)
Crescita mensile:
-32.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
251.03 USD
Massimale:
553.01 USD (40.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.02% (553.01 USD)
Per equità:
59.32% (800.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|AUDUSD
|37
|NZDUSD
|36
|AUDCAD
|32
|EURGBP
|25
|NZDCAD
|24
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|52
|AUDUSD
|72
|NZDUSD
|67
|AUDCAD
|-402
|EURGBP
|30
|NZDCAD
|-13
|EURUSD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|AUDUSD
|2.8K
|NZDUSD
|1.4K
|AUDCAD
|-9.7K
|EURGBP
|1.2K
|NZDCAD
|-2.5K
|EURUSD
|-10
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.76 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +87.95 USD
Massima perdita consecutiva: -451.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Real 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real18
|0.31 × 816
|
GOMarketsMU-Real 10
|3.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-18%
0
0
USD
USD
884
USD
USD
8
100%
325
57%
69%
0.83
-0.60
USD
USD
59%
1:500