Ming Hon Wong

BUS 180P

Ming Hon Wong
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -18%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
325
Profit Trade:
188 (57.84%)
Loss Trade:
137 (42.15%)
Best Trade:
48.76 USD
Worst Trade:
-49.14 USD
Profitto lordo:
987.00 USD (43 642 pips)
Perdita lorda:
-1 182.60 USD (52 306 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (87.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.95 USD (21)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
69.32%
Massimo carico di deposito:
128.67%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
135 (41.54%)
Short Trade:
190 (58.46%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.60 USD
Profitto medio:
5.25 USD
Perdita media:
-8.63 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-451.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-451.13 USD (15)
Crescita mensile:
-32.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
251.03 USD
Massimale:
553.01 USD (40.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.02% (553.01 USD)
Per equità:
59.32% (800.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 167
AUDUSD 37
NZDUSD 36
AUDCAD 32
EURGBP 25
NZDCAD 24
EURUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 52
AUDUSD 72
NZDUSD 67
AUDCAD -402
EURGBP 30
NZDCAD -13
EURUSD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.9K
AUDUSD 2.8K
NZDUSD 1.4K
AUDCAD -9.7K
EURGBP 1.2K
NZDCAD -2.5K
EURUSD -10
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.76 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +87.95 USD
Massima perdita consecutiva: -451.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Real 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real18
0.31 × 816
GOMarketsMU-Real 10
3.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.25 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 14:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 05:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 02:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 19:44
Share of trading days is too low
2025.08.12 19:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.07 09:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 09:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 09:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.07 09:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.07 09:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BUS 180P
30USD al mese
-18%
0
0
USD
884
USD
8
100%
325
57%
69%
0.83
-0.60
USD
59%
1:500
Copia

