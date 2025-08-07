- Crescita
Trade:
19
Profit Trade:
19 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
104.06 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
257.90 USD (47 660 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
19 (257.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
257.90 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
86.80%
Massimo carico di deposito:
1.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (36.84%)
Short Trade:
12 (63.16%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
13.57 USD
Profitto medio:
13.57 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
5.10%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
21.40% (572.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|18
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|256
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|26K
|BTCUSD
|22K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +104.06 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +257.90 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 5
Averaging Gold Trade Only
Target Profit 3 - 20% /month
Minimum equity 2,000 USD
Max Draw Down 50%
Intraday & Semi Swing Trade
Non ci sono recensioni
