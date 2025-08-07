SegnaliSezioni
Md Mahfuzur Rahman

Lowriskbd299

Md Mahfuzur Rahman
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
834
Profit Trade:
332 (39.80%)
Loss Trade:
502 (60.19%)
Best Trade:
14.88 USD
Worst Trade:
-12.12 USD
Profitto lordo:
1 170.95 USD (55 117 pips)
Perdita lorda:
-1 056.39 USD (43 531 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (47.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.50 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
31.37%
Massimo carico di deposito:
2.09%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
410 (49.16%)
Short Trade:
424 (50.84%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
3.53 USD
Perdita media:
-2.10 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-54.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.93 USD (27)
Crescita mensile:
0.54%
Previsione annuale:
6.56%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
115.97 USD
Massimale:
198.36 USD (12.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.54% (198.36 USD)
Per equità:
1.67% (25.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 417
EURUSD 417
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -8
EURUSD 122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 3.1K
EURUSD 8.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.88 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +47.31 USD
Massima perdita consecutiva: -54.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 3
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live19
0.17 × 6
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.50 × 367
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ICMarkets-Live20
0.57 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
0.65 × 1757
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.03 × 606
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1757
334 più
2025.08.28 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 03:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Lowriskbd299
30USD al mese
8%
0
0
USD
1.5K
USD
15
100%
834
39%
31%
1.10
0.14
USD
13%
1:500
Copia

