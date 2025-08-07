- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
834
Profit Trade:
332 (39.80%)
Loss Trade:
502 (60.19%)
Best Trade:
14.88 USD
Worst Trade:
-12.12 USD
Profitto lordo:
1 170.95 USD (55 117 pips)
Perdita lorda:
-1 056.39 USD (43 531 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (47.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.50 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
31.37%
Massimo carico di deposito:
2.09%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
410 (49.16%)
Short Trade:
424 (50.84%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
3.53 USD
Perdita media:
-2.10 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-54.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.93 USD (27)
Crescita mensile:
0.54%
Previsione annuale:
6.56%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
115.97 USD
Massimale:
198.36 USD (12.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.54% (198.36 USD)
Per equità:
1.67% (25.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|417
|EURUSD
|417
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-8
|EURUSD
|122
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|3.1K
|EURUSD
|8.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.88 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +47.31 USD
Massima perdita consecutiva: -54.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live19
|0.17 × 6
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 367
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.57 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.65 × 1757
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1366
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 606
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1757
Non ci sono recensioni
