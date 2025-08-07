- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
594
Profit Trade:
467 (78.61%)
Loss Trade:
127 (21.38%)
Best Trade:
18.85 USD
Worst Trade:
-6.29 USD
Profitto lordo:
734.16 USD (61 952 pips)
Perdita lorda:
-231.09 USD (17 294 pips)
Vincite massime consecutive:
83 (104.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.03 USD (82)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
24.28%
Massimo carico di deposito:
89.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
10.37
Long Trade:
114 (19.19%)
Short Trade:
480 (80.81%)
Fattore di profitto:
3.18
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-1.82 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-12.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.39 USD (18)
Crescita mensile:
5.58%
Previsione annuale:
68.07%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.03 USD
Massimale:
48.53 USD (0.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.94% (49.71 USD)
Per equità:
6.62% (339.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|594
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|503
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|45K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.85 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 82
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +104.89 USD
Massima perdita consecutiva: -12.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 12
|8.60 × 5
eurusd
Non ci sono recensioni
