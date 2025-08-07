SegnaliSezioni
Xuan Hoang Dam

DXH

Xuan Hoang Dam
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
594
Profit Trade:
467 (78.61%)
Loss Trade:
127 (21.38%)
Best Trade:
18.85 USD
Worst Trade:
-6.29 USD
Profitto lordo:
734.16 USD (61 952 pips)
Perdita lorda:
-231.09 USD (17 294 pips)
Vincite massime consecutive:
83 (104.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.03 USD (82)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
24.28%
Massimo carico di deposito:
89.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
10.37
Long Trade:
114 (19.19%)
Short Trade:
480 (80.81%)
Fattore di profitto:
3.18
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-1.82 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-12.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.39 USD (18)
Crescita mensile:
5.58%
Previsione annuale:
68.07%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.03 USD
Massimale:
48.53 USD (0.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.94% (49.71 USD)
Per equità:
6.62% (339.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 594
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 503
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 45K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.85 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 82
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +104.89 USD
Massima perdita consecutiva: -12.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 12
8.60 × 5
eurusd
Non ci sono recensioni
2025.09.25 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 11:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 13:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
