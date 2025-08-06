- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
37 (84.09%)
Loss Trade:
7 (15.91%)
Best Trade:
5.60 UST
Worst Trade:
-1.40 UST
Profitto lordo:
48.73 UST (771 pips)
Perdita lorda:
-18.90 UST (44 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (31.38 UST)
Massimo profitto consecutivo:
31.38 UST (22)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
0.02%
Massimo carico di deposito:
96.02%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
51 secondi
Fattore di recupero:
13.32
Long Trade:
27 (61.36%)
Short Trade:
17 (38.64%)
Fattore di profitto:
2.58
Profitto previsto:
0.68 UST
Profitto medio:
1.32 UST
Perdita media:
-2.70 UST
Massime perdite consecutive:
1 (-1.40 UST)
Massima perdita consecutiva:
-1.40 UST (1)
Crescita mensile:
29.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.85 UST
Massimale:
2.24 UST (2.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.10% (1.60 UST)
Per equità:
21.42% (16.38 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|30
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|727
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.60 UST
Worst Trade: -1 UST
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.38 UST
Massima perdita consecutiva: -1.40 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
HFT AOs is an automated high-frequency trading (HFT) system designed for fast and adaptive execution on volatile markets. The algorithm uses advanced order flow analysis and short-term momentum strategies to identify micro-opportunities throughout the trading day.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
69USD al mese
60%
0
0
USD
USD
80
UST
UST
12
100%
44
84%
0%
2.57
0.68
UST
UST
21%
1:500