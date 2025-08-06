SegnaliSezioni
Sayyid Muhammad Sayyid Mahmud Hammad

Tradology

Sayyid Muhammad Sayyid Mahmud Hammad
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 597%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 454
Profit Trade:
3 840 (86.21%)
Loss Trade:
614 (13.79%)
Best Trade:
109.49 USD
Worst Trade:
-243.71 USD
Profitto lordo:
18 015.70 USD (96 787 492 pips)
Perdita lorda:
-8 088.89 USD (16 867 857 pips)
Vincite massime consecutive:
1094 (4 246.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 246.08 USD (1094)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
46.47%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
230
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.61
Long Trade:
4 211 (94.54%)
Short Trade:
243 (5.46%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
2.23 USD
Profitto medio:
4.69 USD
Perdita media:
-13.17 USD
Massime perdite consecutive:
54 (-278.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-586.69 USD (4)
Crescita mensile:
29.07%
Previsione annuale:
353.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 155.09 USD (19.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.98% (2 155.09 USD)
Per equità:
38.99% (2 155.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSDm 490
BTCUSDm 413
XAUUSDm 348
US500m 235
DE30m 204
USTECm 200
NVDAm 194
US30m 193
INTCm 155
USOILm 138
TSMm 135
XAGUSDm 131
BAm 130
GOOGLm 129
AAPLm 128
AMZNm 119
STOXX50m 115
ORCLm 108
TSLAm 104
AMDm 96
FR40m 96
WMTm 95
UK100m 91
EURUSDm 86
JP225m 73
MSFTm 47
HK50m 47
METAm 33
USDJPYm 32
EAm 26
XOMm 18
GBPUSDm 14
UPSm 11
USDCHFm 5
ADBEm 2
DXYm 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSDm 1.7K
BTCUSDm 2.4K
XAUUSDm 1.2K
US500m 181
DE30m 78
USTECm 217
NVDAm 465
US30m 252
INTCm 151
USOILm 283
TSMm 217
XAGUSDm 488
BAm 68
GOOGLm 313
AAPLm 171
AMZNm 195
STOXX50m 18
ORCLm 846
TSLAm 394
AMDm 82
FR40m 22
WMTm 65
UK100m 10
EURUSDm 122
JP225m 119
MSFTm 129
HK50m 3
METAm 181
USDJPYm 30
EAm 109
XOMm 30
GBPUSDm 43
UPSm 6
USDCHFm 11
ADBEm 10
DXYm 1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSDm 1.7M
BTCUSDm 23M
XAUUSDm 1.2M
US500m 606K
DE30m 66K
USTECm 2.1M
NVDAm 46K
US30m 249K
INTCm 15K
USOILm 26K
TSMm 21K
XAGUSDm 9.7K
BAm 6.9K
GOOGLm 31K
AAPLm 17K
AMZNm 19K
STOXX50m 154K
ORCLm 84K
TSLAm 39K
AMDm 8.2K
FR40m 179K
WMTm 7K
UK100m 52K
EURUSDm 11K
JP225m 173K
MSFTm 13K
HK50m 22K
METAm 18K
USDJPYm 4.4K
EAm 11K
XOMm 3K
GBPUSDm 4.3K
UPSm 608
USDCHFm 894
ADBEm 951
DXYm 78
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +109.49 USD
Worst Trade: -244 USD
Vincite massime consecutive: 1094
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4 246.08 USD
Massima perdita consecutiva: -278.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.15 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 09:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 16:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 00:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 23:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 22:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 19:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tradology
30USD al mese
597%
0
0
USD
10K
USD
31
0%
4 454
86%
100%
2.22
2.23
USD
39%
1:200
