Antony Manahan

WM Gold Prime

Antony Manahan
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 57 USD al mese
crescita dal 2025 160%
VantageInternational-Live 7
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
89 (57.05%)
Loss Trade:
67 (42.95%)
Best Trade:
139.93 USD
Worst Trade:
-79.18 USD
Profitto lordo:
3 995.24 USD (77 223 pips)
Perdita lorda:
-2 726.29 USD (49 770 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (611.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
611.62 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
37.68%
Massimo carico di deposito:
61.63%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.18
Long Trade:
91 (58.33%)
Short Trade:
65 (41.67%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
8.13 USD
Profitto medio:
44.89 USD
Perdita media:
-40.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-257.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.03 USD (5)
Crescita mensile:
0.81%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
399.25 USD (25.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.12% (386.46 USD)
Per equità:
8.55% (86.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +139.93 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +611.62 USD
Massima perdita consecutiva: -257.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

  1. This strategy is designed to run optimally on a Vantage Market (RAW account). Subscribers must ensure they are using the correct account setup to match order execution, spreads, and slippage tolerance. 
  2. For seamless and uninterrupted signal execution, we strongly recommend using a low-latency VPS. 
  3. We recommend a minimum of $1,000–$2,000 for optimal lot scaling and risk distribution.


Non ci sono recensioni
2025.09.22 16:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 18:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.06 10:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.06 10:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
