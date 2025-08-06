- Crescita
Trade:
156
Profit Trade:
89 (57.05%)
Loss Trade:
67 (42.95%)
Best Trade:
139.93 USD
Worst Trade:
-79.18 USD
Profitto lordo:
3 995.24 USD (77 223 pips)
Perdita lorda:
-2 726.29 USD (49 770 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (611.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
611.62 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
37.68%
Massimo carico di deposito:
61.63%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.18
Long Trade:
91 (58.33%)
Short Trade:
65 (41.67%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
8.13 USD
Profitto medio:
44.89 USD
Perdita media:
-40.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-257.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.03 USD (5)
Crescita mensile:
0.81%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
399.25 USD (25.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.12% (386.46 USD)
Per equità:
8.55% (86.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|1.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +139.93 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +611.62 USD
Massima perdita consecutiva: -257.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
- This strategy is designed to run optimally on a Vantage Market (RAW account). Subscribers must ensure they are using the correct account setup to match order execution, spreads, and slippage tolerance.
- For seamless and uninterrupted signal execution, we strongly recommend using a low-latency VPS.
- We recommend a minimum of $1,000–$2,000 for optimal lot scaling and risk distribution.
