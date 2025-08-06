SegnaliSezioni
ALGOECLIPSE LTD

Alvora

ALGOECLIPSE LTD
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
245
Profit Trade:
114 (46.53%)
Loss Trade:
131 (53.47%)
Best Trade:
130.84 GBP
Worst Trade:
-85.24 GBP
Profitto lordo:
2 624.85 GBP (83 857 pips)
Perdita lorda:
-2 940.92 GBP (96 648 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (159.52 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
207.11 GBP (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
85.76%
Massimo carico di deposito:
43.32%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
187 (76.33%)
Short Trade:
58 (23.67%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-1.29 GBP
Profitto medio:
23.03 GBP
Perdita media:
-22.45 GBP
Massime perdite consecutive:
17 (-305.72 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-305.72 GBP (17)
Crescita mensile:
-1.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
495.35 GBP
Massimale:
744.85 GBP (7.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.26% (743.83 GBP)
Per equità:
1.32% (129.31 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 43
US500 43
USDJPY 38
GBPJPY 37
XAUUSD 36
EURJPY 35
GER40 7
US30 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 1
US500 -3
USDJPY 188
GBPJPY -338
XAUUSD -84
EURJPY -106
GER40 -97
US30 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 438
US500 1
USDJPY 1.6K
GBPJPY -1K
XAUUSD -7.3K
EURJPY -1.8K
GER40 -8.5K
US30 3.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +130.84 GBP
Worst Trade: -85 GBP
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +159.52 GBP
Massima perdita consecutiva: -305.72 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.85 × 13
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Alvora Algorithm
Non ci sono recensioni
2025.08.12 19:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 08:36
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.06 08:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.06 08:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.