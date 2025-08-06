SegnaliSezioni
Olga Batueva

MT5 SIGNAL NUMBER 1

Olga Batueva
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 -11%
Alpari-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
12 (40.00%)
Loss Trade:
18 (60.00%)
Best Trade:
7.09 USD
Worst Trade:
-6.33 USD
Profitto lordo:
42.66 USD (6 473 pips)
Perdita lorda:
-53.78 USD (7 796 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (19.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.89 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
45.44%
Massimo carico di deposito:
7.87%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
9 (30.00%)
Short Trade:
21 (70.00%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-0.37 USD
Profitto medio:
3.56 USD
Perdita media:
-2.99 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-36.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.67 USD (11)
Crescita mensile:
-15.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.12 USD
Massimale:
36.67 USD (29.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.21% (36.67 USD)
Per equità:
9.45% (10.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD_i 7
GBPAUD_i 6
EURJPY_i 4
NZDUSD_i 3
EURNZD_i 2
AUDUSD_i 2
USDJPY_i 1
GBPUSD_i 1
USDCAD_i 1
EURAUD_i 1
EURUSD_i 1
CADCHF_i 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD_i 23
GBPAUD_i -16
EURJPY_i -16
NZDUSD_i -4
EURNZD_i -4
AUDUSD_i -3
USDJPY_i -2
GBPUSD_i 6
USDCAD_i 4
EURAUD_i -3
EURUSD_i 3
CADCHF_i 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD_i 4K
GBPAUD_i -2.5K
EURJPY_i -2.2K
NZDUSD_i -404
EURNZD_i -726
AUDUSD_i -314
USDJPY_i -307
GBPUSD_i 560
USDCAD_i 483
EURAUD_i -445
EURUSD_i 314
CADCHF_i 158
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.09 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +19.89 USD
Massima perdita consecutiva: -36.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

          По просьбе пользователей открыт сигнал на MT5.

Мы - ваш надежный партнер в мире валютного трейдинга. Наша миссия - предоставить вам доступ к честной торговле на динамичных валютных парах. Мы понимаем, что управление рисками – это ключ к успеху, поэтому настоятельно рекомендуем и помогаем нашим клиентам. всегда используем стоп-лосс ордера для защиты своего и вашего капитала. Наша цель - помочь вам максимизировать потенциальную прибыль, одновременно минимизируя минимальный риск на каждом этапе вашего торгового пути. С нами вы можете торговать уверенно, зная, что ваши интересы в приоритете.

Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.


Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MT5 SIGNAL NUMBER 1
40USD al mese
-11%
0
0
USD
89
USD
8
0%
30
40%
45%
0.79
-0.37
USD
29%
1:500
Copia

