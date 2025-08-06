- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
94 (63.94%)
Loss Trade:
53 (36.05%)
Best Trade:
2.16 USD
Worst Trade:
-3.95 USD
Profitto lordo:
60.44 USD (6 838 pips)
Perdita lorda:
-74.25 USD (7 195 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (7.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.12 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
14.81%
Massimo carico di deposito:
10.38%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
78 (53.06%)
Short Trade:
69 (46.94%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
0.64 USD
Perdita media:
-1.40 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.27 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.30 USD
Massimale:
22.11 USD (20.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.90% (22.11 USD)
Per equità:
2.56% (2.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|34
|USDCAD
|31
|EURUSD
|31
|AUDUSD
|21
|USDCHF
|18
|XAUUSD
|11
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-2
|USDCAD
|-2
|EURUSD
|-1
|AUDUSD
|-2
|USDCHF
|-4
|XAUUSD
|-2
|USDJPY
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|55
|USDCAD
|43
|EURUSD
|130
|AUDUSD
|-100
|USDCHF
|-255
|XAUUSD
|-79
|USDJPY
|-149
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.16 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.12 USD
Massima perdita consecutiva: -2.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
OrbexGlobal-Live
|0.45 × 22
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live23
|0.80 × 141
|
ICMarketsSC-Live24
|0.83 × 561
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.97 × 1920
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live14
|1.08 × 156
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 979
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
56 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni