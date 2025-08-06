SegnaliSezioni
Saleh Alghanem

JjjJ

Saleh Alghanem
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -14%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
94 (63.94%)
Loss Trade:
53 (36.05%)
Best Trade:
2.16 USD
Worst Trade:
-3.95 USD
Profitto lordo:
60.44 USD (6 838 pips)
Perdita lorda:
-74.25 USD (7 195 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (7.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.12 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
14.81%
Massimo carico di deposito:
10.38%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
78 (53.06%)
Short Trade:
69 (46.94%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
0.64 USD
Perdita media:
-1.40 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.27 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.30 USD
Massimale:
22.11 USD (20.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.90% (22.11 USD)
Per equità:
2.56% (2.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 34
USDCAD 31
EURUSD 31
AUDUSD 21
USDCHF 18
XAUUSD 11
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -2
USDCAD -2
EURUSD -1
AUDUSD -2
USDCHF -4
XAUUSD -2
USDJPY -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 55
USDCAD 43
EURUSD 130
AUDUSD -100
USDCHF -255
XAUUSD -79
USDJPY -149
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.16 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.12 USD
Massima perdita consecutiva: -2.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
OrbexGlobal-Live
0.45 × 22
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live23
0.80 × 141
ICMarketsSC-Live24
0.83 × 561
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 1920
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live14
1.08 × 156
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 979
Exness-Real17
1.19 × 139
Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 12:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 01:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
