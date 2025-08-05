- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
368
Profit Trade:
160 (43.47%)
Loss Trade:
208 (56.52%)
Best Trade:
30.00 BRL
Worst Trade:
-120.00 BRL
Profitto lordo:
1 032.00 BRL (4 305 pips)
Perdita lorda:
-1 433.00 BRL (6 020 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (144.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
144.00 BRL (22)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
0.09%
Massimo carico di deposito:
21.81%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
55 secondi
Fattore di recupero:
-0.64
Long Trade:
188 (51.09%)
Short Trade:
180 (48.91%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-1.09 BRL
Profitto medio:
6.45 BRL
Perdita media:
-6.89 BRL
Massime perdite consecutive:
8 (-47.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-120.00 BRL (1)
Crescita mensile:
-20.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
479.00 BRL
Massimale:
623.00 BRL (54.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.05% (622.00 BRL)
Per equità:
0.65% (6.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINV25
|324
|WINQ25
|44
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINV25
|-187
|WINQ25
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINV25
|-2.1K
|WINQ25
|405
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.00 BRL
Worst Trade: -120 BRL
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +144.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -47.00 BRL
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
