Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOR STL10 TKP20

Joao Luiz Savioli Filho
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
368
Profit Trade:
160 (43.47%)
Loss Trade:
208 (56.52%)
Best Trade:
30.00 BRL
Worst Trade:
-120.00 BRL
Profitto lordo:
1 032.00 BRL (4 305 pips)
Perdita lorda:
-1 433.00 BRL (6 020 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (144.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
144.00 BRL (22)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
0.09%
Massimo carico di deposito:
21.81%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
55 secondi
Fattore di recupero:
-0.64
Long Trade:
188 (51.09%)
Short Trade:
180 (48.91%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-1.09 BRL
Profitto medio:
6.45 BRL
Perdita media:
-6.89 BRL
Massime perdite consecutive:
8 (-47.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-120.00 BRL (1)
Crescita mensile:
-20.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
479.00 BRL
Massimale:
623.00 BRL (54.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.05% (622.00 BRL)
Per equità:
0.65% (6.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINV25 324
WINQ25 44
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINV25 -187
WINQ25 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINV25 -2.1K
WINQ25 405
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.00 BRL
Worst Trade: -120 BRL
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +144.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -47.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Non ci sono recensioni
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 20:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 19:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 22:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 21:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
80% of trades performed within 2 days. This comprises 4.76% of days out of the 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 19:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 18:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
80% of trades performed within 2 days. This comprises 4.76% of days out of the 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 18:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
