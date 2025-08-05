- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
106
Profit Trade:
72 (67.92%)
Loss Trade:
34 (32.08%)
Best Trade:
482.53 USD
Worst Trade:
-23.47 USD
Profitto lordo:
1 551.10 USD (91 994 pips)
Perdita lorda:
-368.08 USD (40 931 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (203.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
867.91 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
97.19%
Massimo carico di deposito:
20.79%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.94
Long Trade:
95 (89.62%)
Short Trade:
11 (10.38%)
Fattore di profitto:
4.21
Profitto previsto:
11.16 USD
Profitto medio:
21.54 USD
Perdita media:
-10.83 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-149.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-149.00 USD (9)
Crescita mensile:
123.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.23 USD
Massimale:
149.00 USD (20.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.96% (56.39 USD)
Per equità:
25.86% (94.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|EURUSD
|16
|NZDUSD
|7
|AUDJPY
|7
|CHFJPY
|5
|EURNZD
|4
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|4
|EURAUD
|3
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|115
|NZDUSD
|-105
|AUDJPY
|35
|CHFJPY
|27
|EURNZD
|7
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|1
|USDCAD
|-37
|EURAUD
|-56
|GBPJPY
|-11
|EURJPY
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|54K
|EURUSD
|12K
|NZDUSD
|-10K
|AUDJPY
|4.9K
|CHFJPY
|4.5K
|EURNZD
|1.4K
|AUDUSD
|469
|USDJPY
|196
|USDCAD
|-4.8K
|EURAUD
|-8.1K
|GBPJPY
|-1.7K
|EURJPY
|-1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +482.53 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +203.61 USD
Massima perdita consecutiva: -149.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.15 × 59
|
ICMarkets-Live05
|0.26 × 27
|
Exness-Real3
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.32 × 349
|
ICMarkets-Live07
|0.49 × 1213
|
Pepperstone-Demo01
|0.50 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.52 × 65
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.80 × 170
|
Tickmill-Live02
|0.87 × 3939
|
Tickmill-Live
|0.88 × 2540
|
ICMarkets-Live12
|0.91 × 1204
|
LQD1-Live01
|0.93 × 100
|
ICMarketsSC-Live23
|0.97 × 58
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live22
|1.16 × 173
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|1.28 × 238
|
ICMarketsSC-Live03
|1.33 × 33
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
72 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trading currency pairs and gold.
Annual target return - 20%
If drawdown is more than 30%, trading risk will be reduced proportionally.
This account utilises dollar-cost averaging to reduce risk. I will deposit US$200 every month to this trading account.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
132%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
8
100%
106
67%
97%
4.21
11.16
USD
USD
26%
1:500