Gui Gen Freddy Tay

DayTrade Pairs and Gold

Gui Gen Freddy Tay
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 132%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
106
Profit Trade:
72 (67.92%)
Loss Trade:
34 (32.08%)
Best Trade:
482.53 USD
Worst Trade:
-23.47 USD
Profitto lordo:
1 551.10 USD (91 994 pips)
Perdita lorda:
-368.08 USD (40 931 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (203.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
867.91 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
97.19%
Massimo carico di deposito:
20.79%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.94
Long Trade:
95 (89.62%)
Short Trade:
11 (10.38%)
Fattore di profitto:
4.21
Profitto previsto:
11.16 USD
Profitto medio:
21.54 USD
Perdita media:
-10.83 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-149.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-149.00 USD (9)
Crescita mensile:
123.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.23 USD
Massimale:
149.00 USD (20.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.96% (56.39 USD)
Per equità:
25.86% (94.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 50
EURUSD 16
NZDUSD 7
AUDJPY 7
CHFJPY 5
EURNZD 4
AUDUSD 4
USDJPY 4
USDCAD 4
EURAUD 3
GBPJPY 1
EURJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
EURUSD 115
NZDUSD -105
AUDJPY 35
CHFJPY 27
EURNZD 7
AUDUSD 4
USDJPY 1
USDCAD -37
EURAUD -56
GBPJPY -11
EURJPY -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 54K
EURUSD 12K
NZDUSD -10K
AUDJPY 4.9K
CHFJPY 4.5K
EURNZD 1.4K
AUDUSD 469
USDJPY 196
USDCAD -4.8K
EURAUD -8.1K
GBPJPY -1.7K
EURJPY -1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +482.53 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +203.61 USD
Massima perdita consecutiva: -149.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live09
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live03
0.15 × 59
ICMarkets-Live05
0.26 × 27
Exness-Real3
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 349
ICMarkets-Live07
0.49 × 1213
Pepperstone-Demo01
0.50 × 6
ICMarkets-Live14
0.52 × 65
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live18
0.80 × 170
Tickmill-Live02
0.87 × 3939
Tickmill-Live
0.88 × 2540
ICMarkets-Live12
0.91 × 1204
LQD1-Live01
0.93 × 100
ICMarketsSC-Live23
0.97 × 58
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 3
ICMarkets-Live22
1.16 × 173
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live04
1.28 × 238
ICMarketsSC-Live03
1.33 × 33
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
72 più
Trading currency pairs and gold.

Annual target return - 20%

If drawdown is more than 30%, trading risk will be reduced proportionally.


This account utilises dollar-cost averaging to reduce risk. I will deposit US$200 every month to this trading account.

